В Минске мужчина полтора года получал пенсию по чужим документам 1 16.04.2024, 11:41

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Но в итоге обман вскрылся.

В Минске мужчина незаконно получил более 11,6 тысячи рублей пенсии. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Согласно материалам дела, мужчина в период с 8 января 2021 года по 8 июня 2022 года показывал на почте паспорт на имя умершего 91-летнего гражданина, в котором была заменена фотография, и получал деньги, которые были начислены умершему в качестве пенсии по возрасту.

Суд признал мужчину виновным в мошенничестве по ч.3 ст. 209 УК. А прокуратура в рамках гражданского судопроизводства предъявила ему исковое заявление о взыскании с гражданина ущерба в виде необоснованно выплаченной пенсии в сумме свыше 11,6 тыс. рублей.

По результатам рассмотрения гражданского дела решением суда исковые требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.