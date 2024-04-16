Теперь заболевание подхватила Россия 9 Сергей Асланян

16.04.2024, 12:00

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Как Путин превращает Россию в Северную Корею.

Первым стал Ким Ир Сен. Великий Вождь корейского народа, Солнце нации, Любимый Папа-маршал.

Журнал «Корея» на карикатурном русском языке старательно формировал его правильный образ и в каждом номере отчитывался о делах Кима Первого.

Оказывается, Ким знал и умел всё на свете и подавал корейцам пример. Он приезжал в колхоз, рассказывал, как надо пахать и сеять. Журнал «Корея» вел статистику руководящих подсказок и констатировал удаль подчиненных, фиксировавших событие.

Выглядела фиксация исторического участия Кима в сельском хозяйстве всегда одинаково: на месте, где Великий Ким руководил всходами, устанавливали памятную табличку. Текст был максимально конкретен: «Здесь Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен выступил перед колхозниками, дал 286 ценных указаний и первым взялся за плуг».

В каждом номере журнала было не меньше трех подобных событий с мемориальными табличками. На каждой указывалось точное количество ценных указаний и подчеркивался факт, как именно Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен брался за инструмент.

Если дело было на заводе, то Ким первым вставал к станку или тянулся за гаечным ключом, если проходили встречи со строителями, тогда после дачи 179 ценных указаний Ким брался за лопату и т.д. Вся страна была усеяна памятными знаками профессиональной пригодности вождя.

Теперь заболевание подхватила Россия.

Страна дозрела до мемориальных табличек по любому Путинскому поводу. В Нижнем Тагиле Великий Вождь советского народа Путин пять секунд сидел за партой. Табличка установлена.

Сергей Асланян, «Фейсбук»