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Власти решили взяться за частные стоматологии

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  • 16.04.2024, 14:48
  • 3,324
Власти решили взяться за частные стоматологии

Налоговики придут с проверками.

Минские налоговики проверят негосударственные организации, оказывающие услуги в сфере стоматологии. Как сообщили в столичной ИМНС, «оперативный отдел приступил к предварительному анализу негосударственного сектора этой сферы».

Ведется анализ работы 387 лицензиатов. По его итогам будут определены те организации, в деятельности которых будут выявлены «негативные отклонения». Их деятельность проанализируют углублено, а затем часть их них будет проверена в рамках оперативных мероприятий.

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