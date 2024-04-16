Власти решили взяться за частные стоматологии

Власти решили взяться за частные стоматологии1
- 16.04.2024, 14:48
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Налоговики придут с проверками.
Минские налоговики проверят негосударственные организации, оказывающие услуги в сфере стоматологии. Как сообщили в столичной ИМНС, «оперативный отдел приступил к предварительному анализу негосударственного сектора этой сферы».
Ведется анализ работы 387 лицензиатов. По его итогам будут определены те организации, в деятельности которых будут выявлены «негативные отклонения». Их деятельность проанализируют углублено, а затем часть их них будет проверена в рамках оперативных мероприятий.