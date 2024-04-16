«Дар речи пропал»: белоруска шокировала видео из минского общежития 5 16.04.2024, 15:18

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«Как после бомбежки».

Молодая специалистка показала, как выглядит общежитие в самом центре Минска. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».

Общий душ — «как после бомбежки», находится в сыром подвале, к которому нужно идти через улицу.

Кухня и туалет, которые выглядят не лучше, по словам девушки уже не вызывают у нее эмоций после вида душа.

И «вишенка на торте» — коммуналка за проживание стоит от 150 до 200 белорусских рублей.