«Дар речи пропал»: белоруска шокировала видео из минского общежития

«Дар речи пропал»: белоруска шокировала видео из минского общежития5
- 16.04.2024, 15:18
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«Как после бомбежки».
Молодая специалистка показала, как выглядит общежитие в самом центре Минска. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».
Общий душ — «как после бомбежки», находится в сыром подвале, к которому нужно идти через улицу.
Кухня и туалет, которые выглядят не лучше, по словам девушки уже не вызывают у нее эмоций после вида душа.
И «вишенка на торте» — коммуналка за проживание стоит от 150 до 200 белорусских рублей.