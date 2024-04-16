закрыть
16 апреля 2024, вторник, 15:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Дар речи пропал»: белоруска шокировала видео из минского общежития

5
  • 16.04.2024, 15:18
  • 3,922
«Дар речи пропал»: белоруска шокировала видео из минского общежития

«Как после бомбежки».

Молодая специалистка показала, как выглядит общежитие в самом центре Минска. Видео опубликовал Telegram-канал «Хартия-97%».

Общий душ — «как после бомбежки», находится в сыром подвале, к которому нужно идти через улицу.

Кухня и туалет, которые выглядят не лучше, по словам девушки уже не вызывают у нее эмоций после вида душа.

И «вишенка на торте» — коммуналка за проживание стоит от 150 до 200 белорусских рублей.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич