Две минские фирмы закупают в ЕС пневматическое оружие и патроны 1 16.04.2024, 16:32

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иллюстративное фото

При этом они работают с силовиками, которые разгоняли протесты в 2020-м.

Несколько белорусских компаний, у которых в Минске открыты охотничьи магазины, закупают пневматическое оружие и патроны к ним в странах ЕС. При этом они участвуют в госзакупках по поставкам таких товаров силовикам. Среди их заказчиков — минская войсковая часть 3214 спецназа внутренних войск МВД, которая участвовала в разгоне протестов в 2020-м. Подобные схемы, по всей видимости, могут нарушать введенные Евросоюзом санкции по продаже в нашу страну оружия и связанной с ним продукции, пишет zerkalo.io.

Ограничения на поставку оружия в Беларусь ЕС ввел еще в 2021 году, сообщается на сайте представительства Евросоюза в нашей стране. В августе 2023-го был введен дополнительный запрет на экспорт огнестрельного оружия и боеприпасов, а также товаров и технологий, пригодных для использования в авиации и космической отрасли. Новые ограничительные меры ввели «в ускоренном порядке», чтобы обеспечить невозможность обхода через Беларусь введенных в отношении России санкций.

В одном из ограничительных документов по поставкам товаров в Беларусь четко указан запрет на позиции, которые в международной торговле обозначается кодами, начинающимися на 9303 и 9304. Это огнестрельное и прочее оружие (например, пружинные, пневматические или газовые ружья и пистолеты, дубинки). Среди исключений — мечи, сабли, шпаги, палаши, штыки, пики.

На отдельной странице на официальном сайте Евросоюза собраны актуальные санкции против Беларуси из-за общественно-политической ситуации в нашей стране и соучастия Минска в войне России в Украине. На этой странице среди прочего указано, что «продажа, поставка, передача или экспорт в Беларусь оружия и сопутствующих материалов всех видов, включая оружие и боеприпасы, военную технику, военизированную технику и запасные части к ней, а также технику, которая может быть использована для внутренних репрессий, гражданами государств-членов [Евросоюза] или с территорий государств-членов или с использованием морских или воздушных судов под их флагом, должны быть запрещены независимо от того, происходят ли они с их территории или нет».

Какие компании и что закупают в ЕС (и в том числе поставляют силовикам)

Но несмотря на это, несколько белорусских компаний активно импортируют такую продукцию из стран Европы. Информацию журналисты посмотрели через сервис LEGAT.BY, который предоставляет обобщенную информацию по различным компаниям, в том числе по задолженностям (если они есть), участию в закупках определенных товаров за границей, а также в госзакупках.

Так, фирма «Белохунт», у которой в Минске есть магазин «Охотник на Калиновского», в этом году закупила в Германии 4 тысячи патронов производства Nammo Schönebeck, а также пневматическое оружие компании DIANA Mayer & Grammelspacher. В прошлом году она также активно импортировала аналогичные товары, приобретенные у немецких поставщиков.

«Мы рады предложить вам широкий спектр услуг по продаже охотничьего, спортивного и служебного оружия и боеприпасов европейских марок по самым выгодным ценам. Также наша фирма сотрудничает с российскими производителями охотничьего оружия и боеприпасов», — сообщается на сайте компании.

Компания «Белохунт» выигрывает конкурсы по госзакупкам. Она обычно поставляет товары подразделениям МЧС и спортивным центрам, но есть случаи поставок и силовым структурам. Например, в апреле 2023 года она выиграла конкурс на поставку немецких пуль для пневматического оружия GECO Diabolo для войсковой части 3214. Напомним, минская войсковая часть 3214 спецназа внутренних войск МВД участвовала в разгоне протестов в 2020-м.

Еще одна фирма «Икад», у которой в Минске работает магазин огнестрельного оружия для охотников «Удача», закупает оружие у старейшей оружейной компании в мире Beretta. Это следует из реестра сертификатов соответствия. В прошлом году фирма закупила 89 единиц оружия. Это в том числе пистолеты производителя Beretta из города Брешиа (Италия), где его выпускают. А также ружья производства Zoli Antonio и Benelli Armi из этой же страны. Все эти товары подпадают под санкционные ограничения.

В Германии в 2023 году компания закупила не меньше 101 тысячи патронов производства RUAG Ammotec. Столько же от производителя Sellier & Bellot приобрела в Чехии.

В 2022 году эта фирма покупала аналогичные товары в Литве, Финляндии, США, Бельгии и Чехии. В этом случае импорт мог идти до введения ограничений.

При этом «Икад» регулярно выступает в качестве участника в процедурах закупок для силовых структур. Так, в октябре 2022 года она выиграла конкурс по поставке

спецназу внутренних войск (войсковой части 3214) российского пневматического оружия с комплектующими на сумму более 110 тысяч рублей.

В декабре 2021 года фирма подписала договор о поставках для военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны резиновых палок и наручников российского производства. Но «Икад» реже участвует в госзакупках, чем «Белохунт».

О чем все это может свидетельствовать?

Сам факт покупки белорусскими компаниями такого рода продукции у западных контрагентов не является нарушением, так как для нашей страны нет запрета на импорт такой продукции. Но к западным поставщикам таких товаров в нашу страну могут быть вопросы, соблюдают ли они введенные на территории Евросоюза ограничительные меры. При этом нужно делать поправку, что порой во введенных санкциях находят лазейки (к примеру, такая схема работает с древесиной).