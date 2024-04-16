Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС

Конституционный суд Молдовы одобрил референдум о вступлении в ЕС1
- 16.04.2024, 16:39
Теперь окончательное решение должен утвердить парламент страны.
Конституционный суд Молдовы во вторник, 16 апреля, объявил положительное заключение на запрос депутатов партии власти «Действие и солидарность» (PAS) о проведении референдума о вступлении в ЕС.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на NewsMaker.
Теперь окончательное решение о проведении референдума должен утвердить парламент страны.
Издание отмечает, что в запросе указана дата проведения референдума о вступлении в ЕС 20 октября.
Если жители Молдовы проголосуют за вступление в ЕС, то в Конституцию внесут несколько поправок. В преамбуле Конституции появится упоминание о европейской идентичности и о необратимости Европейского пути развития Молдовы.
Также в Конституции появится отдельная статья «Европейская интеграция». В ней укажут, что Молдова присоединяется к договорам о создании ЕС и к актам, пересматривающим учредительные договоры ЕС.
После присоединения к этим договорам и актам они будут иметь приоритет перед национальными законами.
Опросы свидетельствуют, что мнения в обществе о необходимости такого референдума разделились почти пополам.