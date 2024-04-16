В Слуцке на торги выставили арестованный тротуар 7 16.04.2024, 16:55

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Вы удивитесь, но такое бывает.

В Слуцке продается тротуар площадью 45 кв. м, расположенный рядом с промышленными корпусами. Причем, продается, как отдельный объект, то есть без здания. Информация о лоте размещена на сайте «БелЮрОбеспечения», пишет OL.

Самое интересное, что тротуар числится, как арестованное имущество. За него просят ни много, ни мало — 1200 рублей. Должником по документам числится ДУП «СПМК-122» УП «Минскоблсельстрой».

При этом новый собственник должен поддерживать «надлежащее санитарное, техническое состояние объекта недвижимости и земельного участка», обеспечить его сохранность и своевременный ремонт.

Как можно использовать этот объект и кто его может приобрести, не совсем понимают сами продавцы, с которыми связался корреспондент OL. Предположительно там можно установить какой-то объект уличной торговли (например, палатку с мороженым), или поставить «персональную» скамейку.