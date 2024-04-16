Минобороны показало образец настоящей СМС-повестки от военкомата 7 16.04.2024, 17:37

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иллюстративное фото

Каждому комиссариату присвоено альфа-имя.

В Министерстве обороны показали образец СМС-повесток, которые начнут рассылать военнообязанным белорусам.

Сейчас оператором связи каждому военкомату присвоено так называемое альфа-имя (последовательность символов, которые используются для указания отправителя сообщения в массовой СМС-рассылке). Оно будет значиться в графе «отправитель». Список альфа-имен, присвоенных военкоматам, есть на официальном сайте Минобороны.

Сообщение от комиссариата будет содержать следующую информацию: время и дата явки, ее цель, адрес, по которому следует явиться военнообязанному, а также телефон для справок.

В Минобороны заявили, что сообщение не содержит ссылок и не требует ответа.