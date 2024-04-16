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Глава Минфина США назвала варианты использования активов РФ

  • 16.04.2024, 20:51
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Глава Минфина США назвала варианты использования активов РФ

От конфискации до выпуска долговых обязательств для помощи Украине.

Вашингтон рассматривает различные варианты использования замороженных российских активов — от конфискации до выпуска долговых обязательств для помощи Украине под залог активов, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Трансляция ее выступления опубликована на странице министра в X.

«Украине нужен постоянный поток помощи, и США ищут способ извлечь экономическую выгоду и ресурсы из российских суверенных активов на $285 млрд, которые были заморожены», — сказала она на пресс-конференции в преддверии весенних совещаний Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

Глава Минфина выразила опасения, что Россия «начинает замечать признаки» усталости Соединенных Штатов и их союзников от поддержки Киева и затруднений с поиском средств для этого. По ее словам, это «дает надежду» Москве на то, что она дождется, когда поддержка Украины иссякнет.

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