«$2000 со старта, служебное жилье и личный водитель» 4 17.04.2024, 9:38

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Белоруска уволилась с надоевшей работы и оказалась в далеком Кот-д’Ивуаре.

Увольняясь с надоевшей работы, белоруска Наталья Дубина даже представить не могла, насколько это решение изменит ее жизнь.

С того момента началась ее история в далекой африканской стране Кот-д’Ивуар, и длится она уже 13 лет. За это время Наталье пришлось не раз поменять работу.

Был даже период отчаяния, когда она чувствовала себя «безработным бомжом». Но со временем белоруска адаптировалась к африканской экзотике, встретила будущего мужа и создала семью.

В интервью onliner.by Наталья рассказывает, как решилась на переезд, сколько стоит жизнь в Кот-д’Ивуаре и что ее до сих пор удивляет в привычках местных.

«И куда ты пойдешь?» — «Далеко пойду»

Если бы раньше кто-то сказал Наталье, что она будет жить в Африке, та никогда бы не поверила. По образованию белоруска — лингвист, преподаватель иностранных языков. Несколько лет проработала в школе, где преподавала французский, но потом поняла, что хочет поменять свою жизнь. Вспоминает, как в день увольнения секретарь спросила, куда она пойдет со своим французским и кто возьмет ее на работу.

Наталья не растерялась и ответила, что «далеко пойдет». Тогда девушка даже не подозревала, насколько близки к истине окажутся эти слова.

Найти новую работу оказалось не так-то просто. Девушка постоянно просматривала сайты с вакансиями и даже ходила на собеседования, но подходящего варианта так и не нашла. Помогла чистая случайность. В соцсетях своей бывшей одноклассницы она увидела, что требуется переводчик французского языка. Откликнулась, а позже ей позвонили и пригласили на собеседование в Москву. Как выяснилось, потенциальное место работы находилось в Западной Африке, в Кот-д’Ивуаре, где Наталье предложили должность переводчика на заводе по переработке какао-бобов в городе Абиджан.

Наталья рассказывает, что близкие и знакомые посчитали эту затею безумной, крутили пальцем у виска, пророча в лучшем случае сексуальное рабство. Однако девушку это не остановило. В переезде она видела возможность побывать в экзотической стране, сменить профессию и заработать денег. Наталья сделала прививку от желтой лихорадки, собрала вещи и отправилась покорять Африку.

$2000 со старта, служебное жилье и личный водитель

В Кот-д’Ивуаре Наталье предложили зарплату более $2000, в то время как в Беларуси на тот момент она зарабатывала $350—400. Кроме того, согласно условиям контракта, белоруске предоставляли квартиру и машину с водителем. Также оплачивалось медицинское обслуживание и билеты домой дважды в год, чтобы Наталья могла повидать родных.

Как говорит девушка, для иностранцев условия бывают еще лучше. Например, им могут оплачивать услуги домашнего персонала или частную школу для детей.

Некоторые крупные компании снимают виллы на пляже, чтобы сотрудники могли там отдыхать. Чем выше должность, тем больше прилагается всяких бонусов.

Наталья признается, что поначалу ей было тяжело адаптироваться в новой стране, и больше всего мешало чувство одиночества. Сложностью стало и то, что первое время девушка с трудом понимала местный французский, хотя была переводчиком. Но со временем Наталья привыкла и обросла кругом знакомств.

«Статус безработного бомжа в Африке — это совсем не то, о чем я мечтала»

Комфортная жизнь в Африке длилась ровно три года. Потом в компании, где работала Наталья, начались разногласия между акционерами. Девушка оказалась в ряду тех, кто попал под сокращение.

— Тут выяснилось, что я совершенно не приспособлена к жизни в Абиджане «дикарем». Оставшись без машины, без водителя, в служебной квартире, которая отныне была мне не по карману, я впала в отчаяние. Это был психологически очень сложный этап в моей жизни, но я смогла приспособиться к новым условиям. Научилась ловить такси на улице и торговаться о цене поездки, искать работу через сарафанное радио, решать все свои проблемы самостоятельно, — вспоминает героиня.

Специальность Натальи оказалась совершенно невостребованной в Абиджане. Но возвращаться в Минск девушка не спешила, ведь для нее это было равносильно тому, чтобы сдаться. Выручали накопления, благодаря которым ее уровень жизни кардинальным образом не изменился. Даже в статусе безработной белоруска позволяла себе ездить на пляж, покупала одежду. Но постоянно присутствовал страх: что будет дальше, когда деньги закончатся?

Чтобы сэкономить, девушка сняла более скромную квартиру-студию. Она была готова взяться за любую более-менее подходящую работу, пусть и с оплатой раза в три меньше, чем когда она была переводчиком. Так, Наталья успела поработать администратором в булочной и помощником руководителя в небольшой компании.

— Работу я то находила, то теряла. Статус безработного бомжа в Африке — это совсем не то, о чем я мечтала. Слово «стабильность» отныне в моем лексиконе не значилось, — делится воспоминаниями героиня и признается, что тогда она впервые засомневалась в правильности своего решения остаться в Кот-д’Ивуаре.

Такой морально сложный период длился около года. В момент, когда сбережения уже почти закончились, девушке предложили стать администратором в салоне красоты. Работать нужно было по сменному графику. Зарплата устраивала, а в самом салоне была очень приятная атмосфера. Однако и оттуда вскоре пришлось уйти, потому что на свое место вернулась девушка после декретного отпуска.

Последней работой в найме для Натальи стала компания, которая занимались поставками продуктов питания. Там Наталья доросла до начальника коммерческого отдела, который специализировался на детских смесях и продукции для кондитеров. Коллектив состоял в основном из мужчин-ливанцев, с которыми у белоруски нередко возникали конфликты, из-за чего она в итоге уволилась. Но в это время белоруска была уже не одна.

О знакомстве с мужем и особенностях марокканских мужчин

Еще работая в салоне красоты, Наталья познакомилась со своим мужем Тариком — марокканцем по происхождению, который работает в Абиджане по контракту. Это произошло на одной из сальса-вечеринок. В 2018 году они поженились. Сейчас пара воспитывает дочку Софию.

Говоря о разнице в менталитете с мужем, Наталья смеется, мол, особо ее даже не почувствовала. Она считает, что жизнь в другой стране изменила ее саму еще до знакомства с супругом.

— Общение с людьми разных национальностей, путешествия, жизнь в другой стране — это все тебя меняет. У тебя меняются взгляды, ты начинаешь гораздо шире смотреть на мир, — поясняет белоруска. — Я не могу сказать, что именно из-за культурных различий у нас возникали какие-либо разногласия с мужем. Возможно, такое случалось поначалу, но никаких сериальных страстей не было. Как-то договаривались, привыкали.

Сравнивая марокканских мужчин с белорусскими, героиня обращает внимание на их консервативность. Например, для них неприемлемо, чтобы жена поехала без мужа в путешествие, осталась ночевать у подруги или же просто поздно возвращалась откуда-то одна. Но с супругом Наталья смогла договориться по этим вопросам.

Героиня отмечает еще одну особенность, как ей кажется, характерную для марокканских мужчин: это чувство ответственности за финансовое состояние семьи.

— У моего мужа есть уверенность, что он должен нас содержать. То есть я могу работать, могу не работать — на мое усмотрение. То, что зарабатывает мой муж, — это наше общее, а то, что зарабатываю я, — это мои личные деньги, которые не относятся к семейному бюджету, и я могу тратить их на то, что хочу: на быт, на себя, на подарки супругу и дочке. В некоторых белорусских семьях, наверное, тоже так.

Несмотря на поддержку мужа, сидеть без дела Наталья не любит. Во время беременности она получила диплом преподавателя русского языка как иностранного и стала давать частные уроки русского и французского. Затем, вспомнив свое увлечение вязанием, решила делать игрушки на продажу. Для Натальи это скорее хобби, которое приносит небольшой доход.

«На услуги помощницы в месяц уходит $180»

Белоруска рассказывает, что в Абиджане у многих семей есть домашний персонал, при этом домработниц, нянь и водителей здесь приглашают не только иностранцы, но и сами ивуарийцы, если позволяет зарплата. Семьи победнее могут пригласить родственницу из деревни, которая будет работать за жилье, еду и оплату обучения.

У Натальи тоже есть помощница по дому, которая решает практически все бытовые вопросы. Отказываться от ее услуг белоруска не планирует. Признается, что это очень удобно: высвобождается куча свободного времени. Только готовить девушка предпочитает сама, потому что ей это нравится.

В месяц на услуги помощницы семья тратит около $180 — это стандартная стоимость в Кот-д’Ивуаре.

В Абиджане Наталью также удивили местные прачки, которых зовут фанико (в переводе это значит «стирать одежду»). Обычно такой работой занимаются мужчины, потому что это очень сложно физически. Рано утром они собирают по кварталу одежду и постельное белье, а после стирки возвращают вещи обратно владельцам.

Стирают в самых обычных водоемах. На автомобильную шину кладут кусок цементного блока или камень, о который бьют одежду, на нем же ее трут. Сушат вещи тут же, на берегу: сначала выкручивают, а потом раскладывают на траве. В основном услугами фанико пользуются люди из бедных кварталов, в первую очередь холостяки.

— В Кот-д’Ивуаре серьезная пропасть между богатыми и бедными. В одном районе можно увидеть виллы и роскошные дома, словно сошедшие с картинки, а в другом, наоборот, будет очень бедное жилье, при взгляде на которое волосы встают дыбом. В бедных районах страшно ходить одному вечером, есть риск, что тебя ограбят. Бывает очень сложно поверить, что все это происходит в одной стране, — продолжает девушка.

«Жизнь Кот-д’Ивуаре в целом дорогая»

— Бо́льшая часть нашего бюджета уходит на ребенка, на всякие «развивашки», занятия, потому что бесплатного здесь ничего нет. У нас возле дома даже нет площадки, где можно поиграть. Там, где раньше жили, был двор, а сейчас только улица и парковка, — сетует белоруска.

Аренда квартиры обходится примерно в $1200 в месяц. По словам Натальи, это еще выгодно: сейчас в их районе жилье меньше чем за $1500 не найдешь. Коммунальные услуги тоже недешевые: только электричество обходится семье в $450—500 (но его оплачивает компания супруга). Девушка поясняет, что счет за электричество такой ощутимый из-за работы нескольких кондиционеров.

На продукты уходит около $900—1000. Дороже всего стоят импортные товары.

— Не то чтобы я экономлю, но стараюсь придерживаться каких-то рамок, покупать местные продукты, хотя, конечно, что-то импортное тоже покупаю. Здесь, например, какие-то нереальные цены на привозные йогурты, поэтому я их не беру, хотя местные молочные продукты не очень люблю, — отмечает Наталья.

По наблюдениям белоруски, жизнь в Кот-д’Ивуаре в целом дорогая. Но многое зависит от уровня, к которому вы стремитесь.

— Если жить в африканском квартале, снимать там за $200 небольшую квартиру и есть только местную еду, то это недорого. Но если нужен приличный дом и безопасный район, то цифра увеличивается в 10 раз.

Квартира самой Натальи находится в деловом квартале Абиджана, который считается безопасным. Здесь живут достаточно состоятельные люди, в том числе иностранцы.

Прослойка очень богатых иностранцев состоит в основном из французов и выходцев с Ближнего Востока — чаще всего они владеют землей или ведут бизнес. Состоятельных ивуарийцев тоже немало — как правило, это люди с хорошим образованием, топ-менеджеры. Особенно хорошо платят в нефтяных и строительных компаниях. Но в большинстве своем местные живут очень скромно.

К иностранцам ивуарийцы относятся вполне доброжелательно, но только если обстановка на улицах спокойная.

— Если есть какие-то проблемы, они по одну сторону баррикад, а ты — по другую, — предупреждает героиня. — Во время кризиса было много случаев, когда грабили именно иностранцев — всех, кто попадался под руку. Случалось, что именно охранники наводили воров на дома тех, кто их нанял.

Первые несколько лет Наталье казалось обидным слышать на улице или на рынке в свой адрес обращение «Эй ты, белая». Сейчас она относится к этому спокойнее, хотя и считает такое проявлением своего рода расизма.

«Здесь многие верят в высшие силы и обращаются к колдунам»

Местных жителей девушка описывает как жизнерадостных, позитивных и гостеприимных, но совсем необязательных людей. Так, опоздания здесь распространенная практика. Человек может говорить, что опаздывает на 15 минут, а сам приходит только через два часа. Это касается и рабочих вопросов: как-то на деловой встрече Наталья ждала сотрудников банка около 40 минут.

У местных есть свои причуды, которые тяжело понять иностранцам. Многие верят в высшие силы, особенно это распространено в деревнях, где люди нередко жалуются на колдующих и наводящих порчу завистников. Услуги колдунов — так называемых марабу — очень востребованны среди местного населения. К ним ходят не только чтобы погадать, но и чтобы привлечь любовь, деньги, вылечиться от всех болезней.

Некоторые могут сходить к врачу, а потом все равно обращаются к целителю. Раньше еще была традиция шрамировать лицо детям, чтобы отогнать от них злых духов, особенно если ребенок сильно болел. Сейчас уже от этого отошли, хотя Наталья до сих пор иногда встречает молодых людей со шрамами на лице.

Впечатлило героиню и то, как здесь готовятся к проводам человека в иной мир. Тело умершего может храниться в морге месяца три, а то и больше, хотя стоит это недешево. Как поясняли Наталье, это время нужно для того, чтобы собрать всех родственников, договориться, кто какие расходы на себя берет, и сшить одинаковую одежду для церемонии. Слишком быстрая организация похорон может приравниваться к пренебрежительному отношению к усопшему и демонстрирует нехватку денег: мол, бедняки, раз спешат. Но и слишком долгое затягивание с похоронами тоже расценивается как неуважение.

«В Беларуси муж удивлялся: куда исчезли все люди?»

Большим преимуществом жизни в Кот-д’Ивуаре Наталья считает возможность каждые выходные отдыхать на берегу океана. Но она предупреждает, что плавать нужно очень осторожно из-за сильных волн. Есть места, где волны затягивают и выплыть довольно сложно, особенно если поддаться панике.

Чтобы адаптироваться к местному климату, девушке не понадобилось много времени, хотя Наталья говорит, что по сравнению с Беларусью здесь очень влажно.

Сейчас в Беларусь девушка прилетает нечасто, хотя первое время после переезда старалась делать это каждые полгода. С дочкой впервые приехала на родину в 2021 году на полтора месяца, потом к ним на пару недель присоединился и муж.

— Тарику в Беларуси очень понравилось. Особенно его удивила чистота и развитость технологий. Телефон приложил — и уже расплатился. В Кот-д’Ивуаре такого нет, в Марокко — тоже. Даже для меня это было непривычно, потому что здесь у нас не везде есть такая возможность, а если и есть, то могут возникнуть проблемы со связью. Поэтому всегда имеешь при себе наличку. Еще муж постоянно удивлялся, куда исчезли люди, почему в Минске так мало людей, — смеется героиня.

Последний раз Наталья с дочкой гостили в Беларуси прошлым летом. Получится ли приехать в этом году, пока сомневается: с перелетами сейчас непросто. Собеседница признается, что временами скучает по Беларуси, при этом не жалеет, что в свое время рискнула и переехала в Африку.