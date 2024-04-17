Россия ударила ракетами по Чернигову: гремят взрывы 2 17.04.2024, 9:51

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Есть погибшие и раненые.

В Чернигове прогремели взрывы в среду, 17 апреля. Есть «прилет», уже известно о жертвах и раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина.

«В Чернигове слышны взрывы!» - говорится в сообщении издания suspilne.media.

Местные СМИ при этом сообщали по меньшей мере о трех взрывах в Чернигове.

Есть «прилет», уже известно о жертвах и раненых

В 9:25 стало известно о том, что оккупанты нанесли ракетный удар по Чернигову.

«Враг ударил ракетами по Чернигову. Есть жертвы и раненые», - рассказал глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Кроме того, как отметил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, зафиксирован «прилет» по объекту социальной инфраструктуры.

Воздушная тревога

Воздушная тревога в Украине 17 апреля была объявлена сначала в Киеве около 8:48. Позже к этому списку добавились еще три области - Черниговская, Киевская и Сумская.

В Воздушных силах ВСУ предупредили про рекетную опасность. Позже тревогу объявили еще в Черкасской и Полтавской областях.

«Ракета на Чернигов!» - предупреждали украинские военные.

Позже в Воздушных силах Украины попросили жителей Киева срочно пройти в укрытия, поскольку наблюдался курс ракет с Черниговской на Киевскую область.