Названы 10 лучших овощей и фруктов для долголетия 17.04.2024, 9:54

Являются настоящей сокровищницей питательных веществ.

Существует очень много факторов, которые влияют на ваш возраст: генетика, окружающая среда, стресс, употребление табака и ваш рацион. И хотя некоторые аспекты – вне нашего контроля, мы можем уделять больше внимания тому, что мы едим.

Помочь замедлить старение могут, например, орехи, рыба, различные травы и специи. Однако портал Eat this, not that сосредоточился именно на фруктах и овощах, которые, как показывают исследования, могут замедлить старение и увеличить общую продолжительность жизни.

1. Краснокочанная капуста

Эта капуста относится к семейству крестоцветных, а это означает, что она является мощным источником серосодержащих антиоксидантов, которые называются глюкозинолатами. Исследования обнаружили, что они вместе с антоцианами являются еще одним мощным соединением в капусте, которое помогает снизить риск сердечных заболеваний, рака, артрита, и нейрогенеративных заболеваний.

2. Грибы

Хотя не всем нравится вкус грибов, они являются настоящим источником долголетия. Многие исследования показывают, что грибы защищают от легкого когнитивного нарушения (MCI). Также доказано, что полифенолы и антиоксиданты в грибах защищают от болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний.

3. Черника

Черника, которую часто называют суперпродуктом, богата антиоксидантами, в частности антоцианами, которые могут способствовать долголетию. Эти мощные соединения борются со стрессом и воспалением, состояниями, связанными с хроническими заболеваниями и старением. Включение черники в ваш рацион может укрепить ваше здоровье в краткосрочной перспективе, а также может способствовать более долгой и здоровой жизни.

Исследование, опубликованное в Gerontology, также показало, что употребление черники может помочь снизить риск возрастных неврологических расстройств, таких как болезнь Альцгеймера, деменция и болезнь Паркинсона.

4. Брокколи

Брокколи богат клетчаткой, витаминами С и К, железом и множеством других антиоксидантов, которые, как было показано, снижают риск хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак.

5. Свекла

Свеклу часто оставляют без внимания, но эти яркие земляные корнеплоды являются настоящей сокровищницей питательных веществ, включая клетчатку, фолиевую кислоту, марганец, калий, железо и витамин С. Благодаря высокому содержанию нитратов свеклу и ее сок связывают с многочисленными преимуществами для здоровья, такими как улучшение кровотока, снижение артериального давления и повышение производительности физических упражнений.

6. Манго

Манго с их сладким тропическим вкусом приносит не только наслаждение вкусовым рецепторам, но и дарит долголетие. Эти сочные фрукты наполнены витаминами А и С, которые играют решающую роль в иммунной функции и здоровье кожи.

Клетчатка в манго может улучшать пищеварение и помогать поддерживать здоровый микробиом кишечника, который является важным компонентом общего здоровья и долголетия.

7. Авокадо

Авокадо является суперпродуктом, который связывают с множеством преимуществ для здоровья. Например, авокадо богато клетчаткой, которая может помочь снизить риск сердечных заболеваний и улучшить здоровье кишечника.

Исследования также показали, что авокадо может помочь снизить уровень «плохого» холестерина, что может напрямую помочь снизить риск сердечных заболеваний, а также уменьшить хроническое воспаление. Также авокадо богат питательными веществами и антиоксидантами, которые могут помочь снизить риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, Альцгеймера и деменция.

8. Шпинат

Если вы ищете пищу с высоким содержанием питательных веществ, то листовая зелень как шпинат, капуста, руккола всегда является хорошим вариантом.

Во-первых, листовая зелень в целом связана с замедлением снижения когнитивных функций из-за ее питательных веществ и биоактивных соединений, таких как лютеин, бета-каротин, нитраты и фолиевая кислота. Также было обнаружено, что шпинат, возможно, помогает снизить артериальное давление из-за высокого уровня калия. В дополнение к этому, одно исследование также показало, что ежедневное употребление шпината помогает повысить уровень лютеина, который может непосредственно помочь снизить риск дегенерации желтого пятна – возрастного заболевания глаз.

9. Капуста Кале

Капуста Кале помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, одно исследование показало, что сок капусты может помочь снизить риск ишемической болезни сердца.

10. Клубника

Согласно исследованию British Journal of Nutrition, добавление клубники в ваш рацион может помочь с когнитивными функциями, связанными с возрастом – например, памятью.

Другое исследование показало, что клубничный порошок может помочь улучшить память и снизить симптомы депрессии у некоторых мужчин и женщин среднего возраста.