Комитет разведки США призвал немедленно оказать помощь Украине на этой неделе 17.04.2024, 10:03

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После секретного брифинга.

Комитет разведки Палаты представителей США по итогам секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно одобрить помощь стране до конца недели.

Соответствующее заявление комитет опубликовал в среду, 17 апреля, в X (Twitter).

Отмечается, что во время совещания комитет получил информацию о критической необходимости предоставления Украине военной помощи.

«Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне (российского диктатора Владимира — ред.) Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая», — говорится в сообщении.

Авторами заявления являются председатель комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.

Республиканцы блокируют законопроект о помощи Украине с октября 2023 года. Сначала они ссылались на необходимость ужесточить миграционную политику США.