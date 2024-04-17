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Комитет разведки США призвал немедленно оказать помощь Украине на этой неделе

  • 17.04.2024, 10:03
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Комитет разведки США призвал немедленно оказать помощь Украине на этой неделе

После секретного брифинга.

Комитет разведки Палаты представителей США по итогам секретного брифинга по Украине призвал Конгресс срочно одобрить помощь стране до конца недели.

Соответствующее заявление комитет опубликовал в среду, 17 апреля, в X (Twitter).

Отмечается, что во время совещания комитет получил информацию о критической необходимости предоставления Украине военной помощи.

«Мы должны передать помощь Украине. Сегодня на секретном брифинге наш комитет был проинформирован о критической необходимости предоставления Украине военной помощи на этой неделе. Соединенные Штаты должны противостоять захватнической войне (российского диктатора Владимира — ред.) Путина сейчас, поскольку ситуация в Украине критическая», — говорится в сообщении.

Авторами заявления являются председатель комитета конгрессмен-республиканец Майк Тернер и высокопоставленный член комитета, конгрессмен-демократ Джим Гаймс.

Республиканцы блокируют законопроект о помощи Украине с октября 2023 года. Сначала они ссылались на необходимость ужесточить миграционную политику США.

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