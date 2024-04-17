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Ивлеева в плену

  • Андрей Окунь
  • 17.04.2024, 10:10
  • 1,894
Ивлеева в плену
Андрей Окунь

Раскаяния и публичные преклонения не помогли.

На Ивлееву составили протокол о «дискредитации» армии. Теперь организаторке скандальной «голой» вечеринки грозит до 50 тысяч рублей штрафа. Для Ивлеевой, которая в тот злополучный день хвасталась попой с драгоценными камнями за 23 млн., 50к рублей и не деньги вовсе. При этом все мы понимаем, что подобные административки быстро становятся трамплином для будущих уголовных дел.

Ей не помогли ни публичные извинения, ни показательная смена имиджа, ни раскаяния, ни сдержанный перекос в сторону скрепных традиций. И даже аккуратное подлизывание Путину перед выборами не спасло Ивлееву от преследования госмашины.

Крайне показательная история, хотя и не новая. Запомните: не сотрудничайте с этой властью, не льстите ей и не заискивайте перед ней. Если хоть раз прогнетесь, то режим с вас уже не слезет никогда. Так и будет отравлять жизнь. Он понимает только силу и с особой жестокостью давит тех, кого посчитает слабым.

Ивлеева, как и заработанные ею деньги, теперь находятся в вечном плену у путинской власти. Административными делами или угрозами налоговых проверок ей будут аккуратно напоминать, где находится ее место в новых условиях. Могут и ручных «патриотов» натравить, те только обрадуются.

Я к тому, что на чужих ошибках надо учиться. И если вы никогда не сотрудничали с этой властью, то не начинайте. Не забывайте о достоинстве и о том, что никакие «раскаяния» и публичные преклонения не помогут, а сделают все только хуже.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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