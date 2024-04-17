Ученые: Найдено еще одно скрытое предназначение Стоунхенджа 1 17.04.2024, 13:45

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Что удалось выяснить.

Расположение Стоунхенджа совпадает с восходом солнца во время летнего солнцестояния и закатом во время зимнего солнцестояния. Но археологи подозревают, что это еще не все, пишет IFLScience (перевод - «Фокус»).

По мнению ученых, памятник эпохи неолита мог быть также спроектирован для отображения так называемой лунной неподвижности. Похоже, крупная остановка Луны, которая кстати, произойдет в январе 2025 года, оказала свое влияние на строительство культового памятника.

Заметная остановка Луны происходит раз в 18,6 лет, когда Луна добирается до своей самой северной или самой южной точки на небе. На протяжении каждого месяца Луна перемещается в небе с севера на юг, но протяженность такого диапазона постоянно меняется из-за угла лунной орбиты.

Пока аргументы в пользу связи Стоунхенджа с такими лунными циклами остаются под вопросом. Хотя по крайней мере один из четырех камней памятника совпадает с восходом самой южной луны во время большой лунной неподвижности.

Учитывая редкость такого события, ученые надеются разгадать загадку во время предстоящей лунной неподвижности. Так, исследователи ожидают увидеть «выравнивание» Стоунхенджа по отношению к наиболее экстремальным положениям восхода и захода Луны.

«Архитектурная связь Стоунхенджа с Солнцем уже известна, но его связь с Луной остается пока менее понятной. Расположение четырех камней совпадает с крайними положениями Луны. На протяжении многих лет ученые спорят, случайное ли это совпадение, или же преднамеренное», — говорит профессор Клайв Рагглс, принимающий участие в исследовании.

Такой период лунного цикла мог интерпретироваться древними культурами как то, что божество Луны, которое становится более могущественным, чем бог Солнца. Именно это могло вдохновить на проведение праздников и ритуалов.

Пока такие предположения остаются теориями, но исследователи надеются найти подсказки в начале следующего года.