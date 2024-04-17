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«Беларуская выведка»: Лукашенко готовит массовый «десант» из Северной Кореи в Беларусь

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  • 17.04.2024, 14:06
  • 9,474
«Беларуская выведка»: Лукашенко готовит массовый «десант» из Северной Кореи в Беларусь

Речь идет о 50 тысячах человек.

Источники телеграм-канала «Беларуская выведка» сообщили основную цель визита белоруской делегации МИД в КНДР.

Лукашенко поручил договориться на отправку до 50 000 северокорейских специалистов (рабочих, ИТР) индустриальных специальностей для заполнения производственных мощностей промышленности, а также сельскохозяйственных разнорабочих.

Необходимость вызвана катастрофическим состоянием с нехваткой кадров и рабочих рук в промышленности и на селе.

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