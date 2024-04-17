МТС в Беларуси возглавил экс‑начальник КГБ по Минску и области 17.04.2024, 15:00

Владимир Козырь

Что известно.

Владимир Козырь назначен на должность генерального директора компании МТС, сообщили в пресс-службе компании.

В МТС отметили, что Владимир Козырь имеет «большой опыт».

«Долгое время работал по направлениям экономики и связи. До прихода в МТС занимал руководящие должности в правоохранительных органах Республики Беларусь», — говорится в сообщении.

Владимир Козырь родился в 1970 году в деревне Савичи Калинковичского района Гомельской области. В 1993 году окончил Санкт-Петербургский механический институт (Россия), в 2019-м — Академию управления при президенте. Он возглавлял оперативно-поисковое управление КГБ, а в июле 2020 года был назначен начальником управления КГБ по Минску и Минской области.