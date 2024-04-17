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Охлобыстин признался в людоедстве?

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  • 17.04.2024, 15:01
  • 6,454
Охлобыстин признался в людоедстве?

Актер-путинист сделал странное заявление.

Российский актер Иван Охлобыстин, который активно поддержал вторжение РФ в Украину, заявил, что «хочет съесть своих внуков».

«У меня полный дом собак и маленьких детей. Они что-то от меня требуют, на меня сердятся, щиплют, но я расплываюсь. Была бы возможность, я бы их сожрал! Где-то в такой степени я их обожаю! Я с ними раскисаю, как мороженое, я бессилен перед маленькими кусочками мяса», — сказал одиозный актер-путинист.

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