Охлобыстин признался в людоедстве? 13 17.04.2024, 15:01

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Актер-путинист сделал странное заявление.

Российский актер Иван Охлобыстин, который активно поддержал вторжение РФ в Украину, заявил, что «хочет съесть своих внуков».

«У меня полный дом собак и маленьких детей. Они что-то от меня требуют, на меня сердятся, щиплют, но я расплываюсь. Была бы возможность, я бы их сожрал! Где-то в такой степени я их обожаю! Я с ними раскисаю, как мороженое, я бессилен перед маленькими кусочками мяса», — сказал одиозный актер-путинист.