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Минчанка взорвала TikTok, показав необычный десерт

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  • 17.04.2024, 15:10
  • 3,594
Минчанка взорвала TikTok, показав необычный десерт

Кондитер набрала почти два миллиона просмотров в соцсети.

Кондитер из Минска Евгения показала в TikTok новую упаковку для пирожного картошка и собрала почти 2 миллиона просмотров. Десерт подается в коробке с настоящей грядкой, картошку предлагается откопать с помощью лопаты, которая тоже входит в набор, заметил CityDog.

В видео Евгения рассказывает, что готовит пирожное картошка уже полгода и также упаковывает его в необычную упаковку — в мешок с надписью «Мех бульбы». У видео с этой подачей десерта 1,3 млн просмотров.

@mak.cakess Новая упаковка для картошки! Как вам такой интерактив?) #кондитерминск #CapCut #пирожноекартошка #тортминск ♬ ALMOST HOME - Mad Adix, Marc Steinmeier

Новую идею с грядкой она сначала не приняла всерьез, но спустя какое-то время все-таки решила попробовать эту подачу.

Набор пирожных подается в коробке в виде настоящей съедобной грядки из «песка»-бисквита с картошкой, которую предлагается откопать с помощью лопаты, тоже входящей в набор.

@mak.cakess Как вам идея и реализация? Для тех кто не знает белорусского языка, мех бульбы - это мешок картошки 😁 #бентоторт #кондитерминск #тортминск #детскийторт #пирожноекартошкаминск ♬ Idea 10 - Clavier

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