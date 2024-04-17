Аналитик: На Лиманском направлении украинские военные активно отбивают атаки 17.04.2024, 16:49

Бойцы добиваются тактических успехов.

Несмотря на динамичность линии фронта, за последние сутки украинские военные продемонстрировали определенные тактические успехи на Лиманском направлении в районе населенного пункта Белогоровка. Об этом сегодня FREEДОМ заявил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

- Российские оккупанты атакуют практически на всей протяженности российско-украинского фронта. Другой вопрос, что Вооруженные силы Украины используя тактику активной обороны, а не, скажем так, просто отбивают атаки российских захватчиков, имеют определенные тактические успехи на ряде направлений, — сказал он.

Военный аналитик подчеркнул, что за последние сутки украинская сторона добилась тактических успехов в районе Белогоровки Луганской области.

- Данный населенный пункт является ключевым пунктом украинской обороны на Лиманском направлении. Белогоровка — это контролирующие высоты, которые давали возможность держать под огневым поражением позиции российских оккупантов в промышленном треугольнике временно оккупированных районов Луганской области. Это Северодонецк, Рубежное и Лисичанск, — уточнил Дмитрий Снегирев.