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Белмедуниверситет запрещает сотрудникам учиться на курсах «на стороне»

  • 17.04.2024, 16:58
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Белмедуниверситет запрещает сотрудникам учиться на курсах «на стороне»

В Сеть попал приказ ректора медуниверситета.

Белорусский государственный медицинский университет запрещает своим сотрудникам учить и учиться на каких-либо курсах без специального разрешения администрации. Соответствующий приказ ректора Сергея Рубниковича, подписанный 4 апреля, публикует телеграм-канал «Белые халаты».

Сотрудникам университета запрещается без разрешения участвовать в конференциях, съездах, учебных курсах и т.д., не предусмотренных планом, который утвердило Министерство здравоохранения. Самостоятельно читать лекции (как оффлайн, так и онлайн) сотрудники университета также не имеют права — только по согласованию с непосредственным руководителем и ректором.

Комментируя этот приказ, юрист Сергей Зикрацкий заявил, что он не соответствует не только международным нормам, но и белорусскому законодательству.

- Международные нормы о правах человека закрепляют право каждого на личную жизнь, которое включает в себя возможность самореализовываться в профессиональной среде. Это касается и участия в образовательных мероприятиях, — говорит Зикрацкий. Возможность выступать с лекциями он называет реализацией права на свободное выражение своего мнения.

Говоря о белорусском законодательстве, юрист подчеркнул:

- Правила внутреннего распорядка организации не могут ограничивать работников в вопросах, которые не касаются его работы в этой организации. Участие в конференциях и образовательных мероприятиях — это личный выбор каждого работника, который никак не связан с его работой в конкретной организации.

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