закрыть
17 апреля 2024, среда, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на Немиге остановилось движение троллейбусов

  • 17.04.2024, 17:06
  • 2,232
В Минске на Немиге остановилось движение троллейбусов

В чем причина?

В «Минсктрансе» сообщили, что перед остановочным пунктом «Станция метро «Немига» в направлении улицы Максима Богдановича остановились троллейбусы различных маршрутов. Судя по фото с места событий, причиной всему стала авария, отмечает «Онлайнер».

— Остановились троллейбусы на маршрутах №12, 29, 37, 40, 46 и 53, — рассказали представители «Минсктранса». — Движение троллейбусов №12 организовано до РК «Бобруйская»; троллейбусов №29, 37, 46 — до ДС «Карастояновой»; троллейбусов №40 и 53 — по улицам Клары Цеткин, Кальварийской, Притыцкого, Орловской.

«Остановились девять троллейбусов, а также собралась пробка из обычных машин», — поделилась очевидица.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип
Бункер ищет дамбу
Бункер ищет дамбу Владимир Халип
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО?
Взгляд из Польши: Когда Беларусь войдет в НАТО? Януш Онышкевич