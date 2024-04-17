В Минске на Немиге остановилось движение троллейбусов 17.04.2024, 17:06

2,232

В чем причина?

В «Минсктрансе» сообщили, что перед остановочным пунктом «Станция метро «Немига» в направлении улицы Максима Богдановича остановились троллейбусы различных маршрутов. Судя по фото с места событий, причиной всему стала авария, отмечает «Онлайнер».

— Остановились троллейбусы на маршрутах №12, 29, 37, 40, 46 и 53, — рассказали представители «Минсктранса». — Движение троллейбусов №12 организовано до РК «Бобруйская»; троллейбусов №29, 37, 46 — до ДС «Карастояновой»; троллейбусов №40 и 53 — по улицам Клары Цеткин, Кальварийской, Притыцкого, Орловской.

«Остановились девять троллейбусов, а также собралась пробка из обычных машин», — поделилась очевидица.