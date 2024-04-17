У Италии появилась виза для «цифровых кочевников» 17.04.2024, 17:18

Она предназначена для высококвалифицированных работников.

Италия ввела новый тип виз – они предназначены «цифровым кочевникам». Такая виза дает иностранцам право жить в стране до одного года при условии, что они работают удаленно на иностранную компанию (не зарегистрированную в Италии). «Цифровой кочевник» не может работать на местные компании или подрабатывать в них.

Виза предназначена для высококвалифицированных работников. Это значит, что кандидату нужно иметь высшее образование или иметь опыт работы более 5 лет. Кроме того, к моменту подачи заявления нужно уже отработать на удаленке не менее 6 месяцев.

Заявители должны зарабатывать не менее 28 тысяч евро в год, а также иметь медицинскую страховку и место для проживания на период, который они планируют провести в Италии. Кандидаты также должны предоставить документы, подтверждающие, что они не были признаны виновными в совершении преступления в последние пять лет.

Заявление на получение визы для «цифровых кочевников» необходимо подать лично в консульстве Италии по месту жительства.

В настоящее время несколько европейских стран предлагают визовые программы для «цифровых кочевников», в их числе – Хорватия, Эстония, Мальта, Испания.