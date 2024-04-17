Британский парламент поддержал запрет на курение для родившихся после 2009 года 5 17.04.2024, 18:07

1,502

Законопроект подал премьер-министр Великобритании.

Парламент Британии поддержал план по запрету на курение для родившихся после 2009 года. Законопроект подал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, однако десятки его однопартийцев голосовали против. Об этом сообщает BBC.

Из контекста законопроекта следует, что он сделает незаконной продажу табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Но цель закона не криминализировать курение, а запретить детям, рожденным в 2009 году и позже, легально покупать табак.

16 апреля законопроект прошел первое голосование в британском парламенте. За проект закона проголосовали 383 депутата, против – 67. Процедуру принятия закона продолжат, в него еще могут внести поправки. Ожидается, что он вступит в силу до 2027 года.

Министр здравоохранения Британии Виктория Аткинс считает, что это поможет создать «поколение, свободное от дыма».

По мнению членов Консервативной партии, законопроект ограничивает свободы людей. Однако запрет на курение для детей и подростков — это одна из главных политических инициатив Сунака накануне выборов, которые запланированы на конец 2024 года.

Экс-премьер-министр Борис Джонсон во время выступления на конференции Консервативной партии в Оттаве назвал запрет на курение «абсолютной ерундой».

Подобный антитабачный закон должен вступить в силу в Новой Зеландии. Однако новое коалиционное правительство страны отменило закон в марте 2024 года.

Как сообщает Reuters, запрет на курение активно поддерживают медицинские и благотворительные эксперты, утверждающие, что курение приводит к 80 000 смертей ежегодно, а также многим другим болезням, связанным с курением.