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До +13°С ожидается в Беларуси 18 апреля

  • 17.04.2024, 18:08
До +13°С ожидается в Беларуси 18 апреля

Будет облачно с прояснениями.

Дожди, сильный ветер и до 13 градусов тепла ожидается 18 апреля в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем на большей части территории — дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем 5-10 м/с, местами по востоку порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, а по юго-востоку — до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 7-13 градусов выше нуля.

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