До +13°С ожидается в Беларуси 18 апреля 17.04.2024, 18:08

Будет облачно с прояснениями.

Дожди, сильный ветер и до 13 градусов тепла ожидается 18 апреля в Беларуси. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, утром и днем на большей части территории — дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем 5-10 м/с, местами по востоку порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит минус 1 — плюс 5 градусов, а по юго-востоку — до 7 градусов тепла. Днем столбики термометров покажут 7-13 градусов выше нуля.