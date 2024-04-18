Полковник ВСУ: Мощный удар уничтожил авиацию РФ в Крыму 18.04.2024, 7:38

На авиабазе в Джанкое могли также находиться «Цирконы».

В ночь с 16 на 17 марта в Крыму произошли мощные взрывы на аэродроме возле Джанкоя. Там была авиабаза россиян с большим количеством вертолетов и не только.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в военном обзоре на «24 Канале» рассказал, что в целом атака по российским военным объектам была мощная и комплексная.

Взрывы в Джанкое

Свитан отметил, когда Украина получила первые ракеты ATACMS мощный «хлопок» посетил аэродромы Луганска, Мелитополя и Бердянска. Там базировались вертолеты, и часть из них россияне потом перебросили в Джанкой.

«Возле аэродрома в Джанкое есть железная дорога, поэтому россияне используют его и как базу для перезагрузки различной военной амуниции, в частности, ракеты. Кстати, «Цирконы» могли быть на этом аэродроме. Масштабный удар, ПВО не сработала, даже предупреждения о ракетной атаке не было», – отметил полковник запаса ВСУ.

Уничтожение мощного радиолокатора

По словам военного эксперта, предшествовать этой атаке могло уничтожение радиолокаторов в Крыму и не только. В частности, той же ночью Силам обороны Украины удалось уничтожить радиолокационную станцию «Небо-У», которая держала под контролем участок радиусом 600 – 700 километров.

«Это зависит от радиогоризонта, высот. На высотах до 5 километров, она видит дальше. Именно такие станции определяют самолеты в воздухе, ракеты, идущие по российским военным объектам. Это уже вторая станция, которую отминусовала СБУ, до этого была в районе Бердянска», – отметил летчик-инструктор.