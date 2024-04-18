«Саша, хватит, выпей успокоительного и перестань вести себя так на людях» 18.04.2024, 8:34

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Система выживает из ума вместе с диктатором.

Политолог Роза Турарбекова рассказала «Еврорадио» про отягчающий психический фактор правления Лукашенко.

— Ну да, «я соагрессор», пококетничал недавно Лукашенко, и что? Возможно, он не до конца осознает, что означает этот статус соагрессора, — отметила эксперт. — Либо он не верит, что за это наступит ответственность.

Отмечу, что, оценивая с рациональной точки зрения подобные заявления Лукашенко, мы должны задавать вопрос не почему он это говорит, а зачем. Это разное.

И еще один важный аспект — всегда нужно делать поправку на его внутреннее состояние. Перепады в политической риторике могут отражать и его психологическое самочувствие.

Очевидно, что он человек далеко не сдержанный. Точный анализ его психологического состояния — это, конечно, вопрос специалистов. Но даже интуитивно, слушая его, мне кажется, что его самочувствие является отягчающим фактором.

Здесь важно, что любые его порывы абсолютно никто и никак не может сдержать. Разве что только Путин, как я понимаю, и он сам себя еще может сдерживать.

И если ослабляются те самые красные линии, которые он для себя каким-то образом обозначил, то никто, кроме него самого, эти красные линии удержать в состоянии.

В этом и заключается проблема неограниченной власти: она напрямую зависим от состояния здоровья и ума одного человека. Это реально страшно, потому что со временем и с возрастом, как известно, происходят необратимые процессы.

Не думаю, чтобы ему становилось лучше с возрастом. Никому из нас не становится лучше с возрастом. Но наше плохое самочувствие ни на ком не отражается.

Просто у нас есть сдерживающие факторы: семья, начальник, контракт, в конце концов, у которого есть срок окончания. А что есть у Лукашенко — какой контракт, какой начальник, какая семья, кто может его ограничить?

Кто может прийти и сказать: Саша, хватит, выпей успокоительного и перестань вести себя так на людях?

То есть от процессов, происходящих в организме и сознании Лукашенко, получается, зависим мы все.

Что может быть страшнее диктатора? Только стареющий, дряхлеющий диктатор, потому что его ментальное состояние не может не сказываться на управлении.

И, к сожалению, никто и ничто не способны этому воспрепятствовать. В этом заключается беда и диктатуры, и абсолютизма — система дряхлеет, стареет и выживает из ума вместе со своим актором.

И этот фактор мы всегда должны иметь в виду.