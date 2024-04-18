Как Лукашенко развалил сельское хозяйство 18.04.2024, 10:19

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Даже Китай ушел далеко вперед.

Политолог Дмитрий Болкунец в Telegram наглядно показал, насколько белорусское сельское хозяйство отстало от мировых тенденций:

— Недавно выживший из ума диктатор несколько часов рассказывал, как нужно заниматься сельским хозяйством в Беларуси. За 30 лет страна так и не совершила технологический рывок. Сельское хозяйство убыточное, поддерживается исключительно за счет кредитов, переключения ресурсов из других отраслей и существующего крепостного права.

Для примера посмотрите, как в Китае дроны все чаще используются на полях для крупномасштабного внесения удобрений.