Внезапное прозрение 18.04.2024, 10:40

Сколько еще чудных открытий случится с белорусскими властями, пока их не отпустит.

Как открылись у властей глаза на свое процветание в прошлый вторник, так они с тех пор не закрываются, пишет Telegram-канал «Письма к дочери». Нельзя так с непривычки. Голова может закружиться. Вот до прошлого вторника все же было хорошо. Процветание везде процветало. А с прошлого вторника все пропало. Рынки теряем, склады заполняем, конкуренты конкурируют и белорусское качество уже не такое качественное как раньше.

И главное, они же не могут теперь остановиться. Недели не прошло с момента внезапного прозрения, а премьер Головченко пожаловался премьеру Мишустину на то, что российские инвестиции у премьера Головченко не той системы. Хотя меньше месяца назад подчиненные премьера Головченко радовались как им в этой жизни и в прошлом году повезло с российскими инвестициями.

Правда премьер Мишустин на это сказал, что прежде, чем ругать чужие инвестиции надо на себя посмотреть. И если кто-то хочет себе новых инвестиций, то сначала надо рассчитаться за старые. Потому что белорусский Минфин два года не мог придумать себе подходящий механизм, чтобы заплатить долги российским инвесторам. У белорусского Минфина был здравый смысл, а денег и механизмов, чтобы платить свои долги не было.

Вернуть деньги премьер Головченко не обещал, но пожаловался на отсутствие достаточного понимания со стороны российских партнеров в «энергетических вопросах». То есть, как я понимаю, долг за атомную станцию тоже уже придется начать отдавать.

А у кое-кого открылись глаза вообще на святое. На урожай. И оказалось, что урожай в прошлом году был провальным. Хотя нам полгода рассказывал какой он небывалый. И я теперь не понимаю, что в нем было такого небывалого. Потому что провальные урожаи у нас бывали и раньше.

И со стороны урожая провалиться было черной неблагодарностью, после всего, что белорусские власти ради него сделали. Минсельхозпрод ради урожая даже вмешался в естественный эволюционный процесс. Записал в зерновые рапс, который всегда считал себя родственником капусты, потому что относился к семейству крестоцветных. Но ради урожая белорусские власти были готовы на любые ботанические извращения. Даже сменить рапсу его эволюционную ориентацию.

Рапсу, правда, смена ориентации не понравилось. Ответственность, видимо, слишком большая. Поэтому с этого года рапс поставили обратно в его естественную эволюционную нишу. Так что придется урожаю зерновых обходиться без рапса.

И мне, конечно, интересно, сколько еще чудных открытий случится с белорусскими властями, пока их не отпустит. Хотя, я считаю, что недолго уже осталось. Что скоро белорусские власти, как тот рапс, вернутся в свою естественную среду обитания. В мир своих статистических иллюзий. Что процветание опять будет процветать, а рапс колоситься. (Я считаю, если тебе доверили высокое звание зерновых, то ты должен колоситься вопреки всем эволюционным предрассудкам).

Все-таки в мире статистических иллюзий для белорусских властей естественная среда обитания.