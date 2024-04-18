Профессор: В Беларуси раскручивается маховик инфляции 18.04.2024, 9:50

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Доллар может вырасти до 3,5 рублей.

Независимые белорусские и международные эксперты почти в один голос прогнозируют увеличение инфляции в Беларуси до конца года. Зимой и в начале весны цены заметно выросли, прежде всего, на фрукты и овощи. Растет ценник и на более дорогие товары, например, жилье.

Чего же ожидать дальше? Сайт bgmedia.site поговорили с профессором, бывшим преподавателем экономики одного из вузов. По мнению Александра Васильевича, на цены в Беларуси влияют несколько основных факторов.

— Первое — это, конечно, курс белорусского рубля. В последний месяц, как мы видим, он плавно снижается, особенно по отношению к доллару. И есть все основания полагать, что этот тренд на снижение продолжится, во всяком случае, в ближайшие несколько месяцев. Вероятность выхода на 3,5 (рубля к доллару США) к октябрю-ноябрю довольно высока. Соответственно, и цены на все товары, которые так или иначе имеют импортную составляющую, будут расти.

Второй момент — действия правительства и Нацбанка по обузданию инфляции. Отмечу, что импортозамещающие производства, о которых говорят чиновники, невозможно организовать в таком масштабе, даже если бы у государства были на это деньги. Поскольку отсутствуют необходимые технологии, а их ввоз в страну также в ряде случаев подпадает под санкции.

И, наконец, третья составляющая: как реагирует бизнес? А реагирует он, мягко говоря, не очень хорошо. В результате того, что цены на протяжении последних полутора лет пытаются сдержать исключительно административным давлением, у нас сильно просела торговля. По данным Белстата, 70% всех торговых предприятий страны работают с низкой рентабельностью — максимум 1-2 процента. А четверть и вовсе убыточна. Отсюда хроническая нехватка сотрудников, растущий дефицит инвестиций и другие проблемы, которые так или иначе скажутся на работе торговой отрасли.

Серьезный удар по частному бизнесу может нанести и грядущее изменение его организационной структуры. Власти, как известно, планируют наложить запрет на деятельность ИП в некоторых сферах. В каких — пока неясно. Окончательно это должно определить правительство, после принятия соответствующего закона.

— Происходит трансформация организационно-правовой структуры бизнеса. После того, как упрощенной системы налогообложения не стало, значительная часть ИП перешла в самозанятые, увидев плюсы от налога на профессиональный доход: 10% от выручки, включая отчисления в ФСЗН, довольно комфортный налоговый режим, — считает директор Белoруcского союза предпринимателей и нанимателей Жанна Тарасевич.

Она прогнозирует, что под запретом для ИП могут оказаться лицензируемые виды деятельности, а также те, которые требуют сложного оборудования и специальных навыков. Например, стоматология. Кроме того, по мнению Тарасевич, власти могут не разрешить индивидуальным предпринимателя осуществлять оптовую и розничную торговлю, а также заниматься оказанием услуг по ремонту автомобилей.

И в этом как раз таки кроется дополнительный маховик для раскручивания инфляции — уверен Александр Васильевич. И вряд ли, с его точки зрения, удастся удержать ее в пределах обозначенных 6%.

— Дело в том, что открытие и содержание юрлица на порядок дороже, чем работа в статусе ИП — издержек значительно больше. И если в торговле львиную долю уже и так занимают ЧУПы, ООО и прочие организации, то, например, в оказании услуг (автосервис, маршрутные такси и т.д.) большую роль все еще играют частные предприниматели. И если их лишат возможности работать в прежнем качестве, ну, тогда, во-первых, какая-то часть уйдет с рынка, что снизит конкуренцию, а во-вторых, те, кто останутся и вынуждены будут регистрировать предприятие, наверняка станут закладывать издержки в тарифы на свои услуги. Чудес в экономике не бывает.