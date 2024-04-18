В Россию хлынул поток нелегального оружия с фронта 7 18.04.2024, 10:44

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«Рекордсменом» стала Калмыкия.

В России резко выросло число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Число подобных правонарушений за первые два месяца текущего года подскочило почти на 16% (4235 фактов) по сравнению с прошлым годом. Это следует из статистики МВД, которую приводят «Известия».

Наибольший прирост зарегистрированных преступлений такого рода наблюдается в Калмыкии (почти в семь раз больше прошлогоднего), Новгородской области (+350%), на Камчатке (+350%) и Липецкой области (+278%). Примерно в два раза больше таких преступлений стало в Петербурге, Владимирской и Пензенской областях, а также в Чечне.

Незаконное оружие в России можно разделить на три вида, говорит источник «Известий» в правоохранительных органах. Это оружие добытое «черными копателями» в местах сражений Великой Отечественной войны, переделанное из массогабаритных макетов и сигнальных устройств и похищенное с фронта в Украине.

«На сегодняшний день поток оружия, который идет из мест боевых действий, затмил остальные каналы поставок. Чаще всего трафик проходит через Ростовскую область, оттуда попадает в республики Северного Кавказа. Альтернативный канал — из Запорожской области в Крым. Но опять же поток идет в сторону Кавказа. А там уже опасный товар распределяется и продается потребителю», — рассказал собеседник издания.

По его словам, в Ростовской области расследуются сотни дел о незаконном обороте оружия в отношении военнослужащих, которые пытаются вывезти боеприпасы из оккупированных территорий Украины. Речь идет об организованной деятельности, в которой фигурирует множество соучастников, утверждает источник.

«Из новых регионов оружие вывозят либо в рейсовых автобусах по частям (кто-то прямо в сумках везет). Либо организованно, под прикрытием действующих подразделений», — отметил представитель правоохранительных органов.

По его словам, после переброски на «большую землю» боеприпасы и стволы оказываются в схронах, что делает логистику схожей с той, что используют наркоторговцы.

В результате выросшего потока нелегального оружия цены на него заметно снизились. «Пистолет Макарова предлагается за 30 тыс. руб. Автомат Калашникова укороченный (АКСУ) — 75 тыс. «Экзотика» чуть дороже, ее просто меньше в наличии: украинский пистолет «Форт» — 40 тыс. Трофейные американские винтовки М-4, М-16 — от 150 тыс. руб. Цинк патронов — 25–30 тыс. Гранаты не пользуются популярностью, но они тоже доступны на черном рынке по цене от 2 тыс. до 5 тыс. руб.», — говорит собеседник из силовых структур.

При этом он утверждает, что большая часть оружия, попадающего на российский черный рынок, находилась на балансе украинский вооруженных сил. Соответственно, о нем нет информации в наших базах учета и пулегильзотеках. Это затрудняет расследование преступлений, совершенных с использованием таких пистолетов и автоматов, отметил собеседник.

Покупателями оружия все чаще становятся не профессиональные уголовники, а обычные граждане относительно чистой биографией. «Люди покупают оружие впрок, «на всякий пожарный», прячут его в тайниках. Объясняют сложными временами, тревожным фоном, опасениями за свою жизнь. Распространение идет от знакомого к знакомому. Реже — через магазины в даркнете, так как там высока вероятность обмана», — отметил источник.

Согласно Уголовному кодексу РФ, незаконный оборот оружия влечет за собой ответственность, которая может включать в себя лишения свободы на срок до восьми лет, напомнил глава «Адвокатской консультации №70» Филипп Покровский.