Литва закрыла пункт пропуска на границе с Беларусью 2 18.04.2024, 10:46

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«Мядининкай» не работает.

Литва закрыла пункт пропуска «Мядининкай», расположенного на границе с Беларусью, после пожара. В Государственном пограничном комитете сообщили, что литовская сторона приостановила оформление транспорта в указанном пункте пропуска. Подробности рассказали в ведомстве.

По данным Пограничного комитета, ночью 18 апреля 2024 года в пограничном пункте «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны) случилось возгорание административного здания таможенных органов Литвы. Уточняется, что с 06.20 часов литовская сторона временно приостановила пропуск транспорта и лиц.

«Рекомендуем учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения», — подчеркнули в ГПК.