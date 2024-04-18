Удар по авиабазе в Джанкое: в ГУР раскрыли, какие объекты поражены 18.04.2024, 11:20

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Есть интересная информация.

Ночью 17 апреля во временно оккупированном Джанкое в Крыму были нанесены удары по аэродрому.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, что последствия для оккупантов после попадания были существенными, сообщает «Радио Свобода».

По словам Юсова, после атаки на аэродром в Джанкое российские захватчики имели потери в своей противовоздушной обороне. Также была уничтожена часть авиации, которая базировалась в аэропорту.

Что было уничтожено на аэродроме в Джанкое

Представитель украинской разведки отметил, что операция по атаке аэродрома во временно оккупированном украинском Джанкое была важной и масштабной. Ведь в результате этого захватчики имеют потери в своей технике.

«Так, там есть и пусковые установки комплексов противоракетной, противовоздушной обороны, есть уничтоженные радиолокационные системы, есть информация о пораженных самолетах личного состава», – отметил Юсов.

Он также рассказал, что вся информация о последствиях атаки будет сегодня несколько позже обнародована. Несмотря на это, представитель ГУР заверил, что это «серьезный урожай и успешная операция Вооруженных Сил Украины».

Стоит отметить, что на аэродроме в Джанкое базируется 39 вертолетный полк 27 смешанной авиационной дивизии 4 командования Военно-воздушных сил и ПВО Южного военного округа вооруженных сил России.

Также там находятся три авиационные эскадрильи и вертолеты пограничной службы ФСБ России. Ранее там фиксировали пусковые установки С-300/С-400.