В Беларуси можно устроиться на работу, о которой вы вряд ли слышали 18.04.2024, 19:26

1,676

Некоторые вакансии вызывают улыбку.

На рынке труда Беларуси есть достаточно необычные вакансии, о которых многие, возможно, даже не слышали. «Зеркало» сделало подборку таких предложений. Что примечательно, во всех объявлениях отмечено, что опыт работы потенциальному работнику не нужен, всему научат на месте.

Частное предприятие «ЛОГАЛ-БИО» в Щучине ищет грибовода по искусственному выращиванию грибов. Опыт работы от потенциального сотрудника не требуется. Вакансия предполагает полную занятость. Наниматель гарантирует официальное трудоустройство и обучение сотрудника. Обещают полный социальный пакет, ежегодную материальную помощь на оздоровление к отпуску.

Сообщается, что оплата — по сдельно-премиальной системе, заработок до вычета налогов — от 1000 до 1600 рублей.

Испытателя на герметичность в Минске ищет международная ассоциация компаний FENOX по производству компонентов для легковых автомобилей, а также грузовой и сельскохозяйственной техники. Сотруднику надо будет проверять на герметичность продукцию собственного производства — это изделия массой от 3 до 12 кг.

На работу примут сотрудника без опыта (обещают всему научить), но надо иметь средне-специальное или высшее образование технического профиля. Работать нужно на полную ставку. Фирма обещает комфортные условия труда и отдыха — теплый цех, наличие душевой, комнаты приема пищи с микроволновкой, холодильником, чайником.

Оформление официальное, будут оплачиваться отпуск и больничные листы. Отработав три месяца, есть возможность бесплатно оформить страховку на оказание медицинской и стоматологической помощи в частных медцентрах.

Работа предполагает сдельно-премиальную систему оплаты. Заработок — от 1600 рублей до вычета налогов. Есть персональные надбавки за стаж работы в компании.

В Минске также нужен администратор с обязанностями актера — ему надо будет работать по сменному графику. Потенциальному работнику надо быть пунктуальным, стрессоустойчивым, креативным. В его обязанности входят встречи клиентов, сборка квеста перед игрой, проведение квеста в качестве оператора и игры в образе определенного персонажа. «Работа по четким алгоритмам, обучение в течение 3−5 дней, после чего вы сможете приступить к работе», — сообщает наниматель. В объявлении указано, что сотрудника ищет индивидуальный предприниматель, при этом размещен логотип компании Quest House, которая проводит квесты.

Оплата труда сдельная за количество проведенных игр. Рассчитывают сотрудника каждые две недели. Заработок — от 900 до 1700 рублей на руки.

Сети кофеен требуется человек без опыта работы для поиска локации для кофе-аппарата. Возможна разная форма сотрудничества, например, можно выполнять проектную работу или разовое задание, также возможна подработка сменами по 4−6 часов или по вечерам. Причем приступать можно хоть сегодня.

Вот что придется делать сотруднику: найти хорошо проходимую локацию (торговый центр, офисы, спортзалы, магазины), узнавать у арендодателя, есть ли возможность разместить кофе-аппарат. Эту информацию нужно будет передать в офис кофеен, где ее проанализируют, и если «все устроит», то человеку выплатят от 150 до 200 рублей.