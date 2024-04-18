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Белорус случайно приобрел на торгах половину старых «Жигулей» вместо целого авто

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  • 18.04.2024, 20:14
  • 2,858
Белорус случайно приобрел на торгах половину старых «Жигулей» вместо целого авто

Ездить не может, просто так продать — тоже.

Гомельчанин купил на торгах «Жигули» и только потом выяснил, что речь идет лишь о половине автомобиля. Владелец же второй части находится за границей. Ездить на авто в нынешнем виде мужчина не может, просто перепродать — тоже. В Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома рассказали, что делать в такой ситуации (спойлер — связываться с хозяином другой половины машины).

Половина доли «Жигулей» 2000 года выпуска была выставлена на электронные торги как арестованное имущество должника. Несмотря на низкую стоимость — всего 245 рублей, аукцион рассматривался как бесперспективный. Однако товар все же нашел своего покупателя, пишет «Зеркало».

Им стал гомельчанин, который не стал вникать в подробности лота и сделал первую и единственную ставку. Тот факт, что вместо целой машины он получил половину, парень узнал уже после завершения торгов.

Главный вопрос покупателя — как распорядиться новым имуществом. По закону на любые манипуляции с авто нужно разрешение второго владельца, который проживает за границей. А значит, для пользования покупкой предстоит сделать еще не один шаг.

Что может предпринять покупатель, рассказал адвокат юридической консультации Добрушского района, член Совета молодых адвокатов Гомельской областной коллегии адвокатов Евгений Курнасенко:

— В соответствии с ч. 1 ст. 249 ГК распоряжение таким имуществом осуществляется по соглашению всех собственников. При этом в соответствии с ч. 2 этой же статьи вы вправе распоряжаться своей долей по своему усмотрению (например, продать), но с обязательным соблюдением требований ст. 253 ГК (преимущественное право приобретения — у второго собственника).

Владение и пользование автомобилем будет регулироваться ст. 250 ГК, т.е. по соглашению сторон. Если соглашение не будет достигнуто, то в порядке, устанавливаемым судом. Так как соглашение по владению и пользованию еще не достигнуто, вы сейчас не вправе ездить на автомобиле.

Так как разделить автомобиль пополам без причинения ему ущерба невозможно, вы или второй собственник вправе требовать выделить его долю в денежной компенсации. Можно предложить второму собственнику продать вам его долю.

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