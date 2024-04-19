Рыбак из Ошмян поймал щуку размером с крокодила 19.04.2024, 8:16

Фотофакт.

Весна считается хорошим временем для рыбалки на хищную рыбу, сразу же после окончания запрета на лов щуки рыбак из Ошмян поймал «крокодила», пишет fishingby.com.

По словам рыболова, вес рыбы составил 12,3 кг, что по меркам белорусских рыболовных угодий является вполне приличной добычей — мечтой многих рыбаков, увлекающихся спиннингом.

Место поимки щуки рыболов не выдает, опасаясь наплыва приезжих на водоем.

За последние годы беларусские рыбаки не единожды ловили щук весом более десяти кг. Добыть самую крупную щуку весом 19,460 кг посчастливилось Сергею Лисову из Славгорода. Рыба была поймана на реке Сож. Побить его рекорд до сих пор не удалось ни одному белорусскому рыбаку.