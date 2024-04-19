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Компания из Гонконга пригрозила автозаводу «Москвич» банкротством

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  • 19.04.2024, 8:23
  • 8,552
Компания из Гонконга пригрозила автозаводу «Москвич» банкротством

Есть веская причина.

Зарегистрированная в Гонконге Silver Basis Investment Development Company намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании АО «Московский автомобильный завод «Москвич» банкротом, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Федресурс.

В качестве причины называется имеющийся у «Москвича» признак банкротства, а именно — задолженность, которая подтверждается решением Арбитражного суда Москвы от 24 ноября 2023 года.

В августе прошлого года Silver Basis потребовал в суде взыскать с «Москвича» 2,5 млн евро долга и 124 тысяч евро неустойки по договору от 2020 года, следует из материалов суда. На тот момент «Москвич» принадлежал Renault и назывался ЗАО «Рено Россия». Истец изготовил и передал ответчику оснастку для серийного производства комплектующих для машин марки Renault, но не получил оплату в полном объеме. Суд принял решение удовлетворить иск частично, несущественно скорректировав сумму взыскания (при округлении соответствует заявленной в иске).

В январе 2024 года «Москвич» подал апелляционную жалобу, объяснив неспособность оплатить работы, в том числе, санкциями США. Апелляционный суд решил оставить жалобу без удовлетворения.

Московским автомобильным заводом компания Renault владела в период с 1998 по 2022 год. После того, как концерн ушел с российского рынка, завод передали в управление московского правительства и переименовали в «Москвич». Сейчас предприятие находится в паритетном управлении Москвы и ПАО «Камаз».

В феврале гендиректор ПАО «Камаз» Сергей Когогин рассказал, что завод «Москвич» принес около 160 млн рублей убытка в 2023 году, и производство останется убыточным в 2024. «Уровень безубыточности достигается на 40 000 автомобилей в год. В этом году мы ориентируемся на 30 000–35 000 машин», — объяснил он.

Генеральный директор добавил, что предприятие планирует переходить к мелкоузловой сборке автомобилей, которая позволит сэкономить на каждой машине до 150 000 рублей, но для перехода на такую сборку могут потребоваться дополнительные 4 млрд рублей.

В октябре прошлого года Когогин сообщил, что «Москвичи» собирают из закупленных в Китае машинокомплектов. При этом выпущенный в продажу осенью 2023 года «Москвич 6», клон китайского седана Sehol A5 Plus от Jac, оказался вдвое дороже оригинала. В автосалонах цены на «Москвич» тогда начинались от 2,4 млн рублей и доходили до 3,1 млн.

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