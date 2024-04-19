закрыть
19 апреля 2024, пятница, 9:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Житель Лиды, вооружившись маникюрными ножницами, пошел по городу спасать окружающую среду

1
  • 19.04.2024, 8:38
  • 3,158
Житель Лиды, вооружившись маникюрными ножницами, пошел по городу спасать окружающую среду

Что было дальше?

В Лиде задержали мужчину, который ночью ходил по городу и прокалывал маникюрными ножницами шины у припаркованных автомобилей. Свой поступок он объяснил беспокойством за окружающую среду, которую загрязняют выхлопные выбросы. На него завели уголовное дело за хулиганство, сообщили в милиции.

В конце марта в дежурную службу местного РОВД обратились сразу несколько жителей одного из микрорайонов Лиды. У всех была одна проблема — проколотые шины автомобилей.

В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевших намного больше, а обидчик — один на всех. Оказалось, в ночь с 30 на 31 марта 58-летний лидчанин, будучи сильно пьян, маникюрными ножницами порезал шины у 14 автомобилей. К слову, все авто были припаркованы во дворах спального района без нарушений.

«Когда лидчанин пришел в себя, он пояснил, что в тот момент, когда он решил перерезать десятки автомобильных шин, он думал о том, как сильно машины загрязняют окружающую природу», — рассказали в милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК (Хулиганство).

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип