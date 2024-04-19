Житель Лиды, вооружившись маникюрными ножницами, пошел по городу спасать окружающую среду 1 19.04.2024, 8:38

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Что было дальше?

В Лиде задержали мужчину, который ночью ходил по городу и прокалывал маникюрными ножницами шины у припаркованных автомобилей. Свой поступок он объяснил беспокойством за окружающую среду, которую загрязняют выхлопные выбросы. На него завели уголовное дело за хулиганство, сообщили в милиции.

В конце марта в дежурную службу местного РОВД обратились сразу несколько жителей одного из микрорайонов Лиды. У всех была одна проблема — проколотые шины автомобилей.

В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевших намного больше, а обидчик — один на всех. Оказалось, в ночь с 30 на 31 марта 58-летний лидчанин, будучи сильно пьян, маникюрными ножницами порезал шины у 14 автомобилей. К слову, все авто были припаркованы во дворах спального района без нарушений.

«Когда лидчанин пришел в себя, он пояснил, что в тот момент, когда он решил перерезать десятки автомобильных шин, он думал о том, как сильно машины загрязняют окружающую природу», — рассказали в милиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 339 УК (Хулиганство).