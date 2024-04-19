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В кафе в центре Гомеля готовили блюда из просроченных продуктов

  • 19.04.2024, 9:26
В кафе в центре Гомеля готовили блюда из просроченных продуктов

И в антисанитарных условиях.

Госконтроль временно закрыл гомельское кафе, в котором во время проверки были обнаружены просроченные продукты и антисанитария.

В пресс-службе КГК рассказали, что заведение находится в центре города, но его название не раскрыли.

«На кухне кафе обнаружено более 14 килограммов недоброкачественной продукции, в том числе три килограмма просроченного сыра, сосисок и других продуктов. На ряд кулинарных изделий и полуфабрикатов, специи, соусы отсутствовали документы об их качестве и безопасности. Не было документов и о поступлении этой продукции в кафе», — рассказали в комитете.

Кроме того, на некоторых товарах и упаковках не было маркировки с информацией, где и когда были произведены продукты, какой у них срок годности.

Помимо просрочки и некачественных ингредиентов, контролеры обнаружили еще и антисанитарию на кухне.

«На одном столе нарезались салаты и обрабатывалось сырое мясо. Здесь же хранилось сырье и личные вещи работников», — пояснили в Госконтроле.

Пока владельцы кафе не устранят нарушения, оно будет закрыто. Все некачественные продукты изъяли, а в отношении нарушителя начали административные процессы.

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