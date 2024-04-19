Сколько стоит отдых в белорусском санатории? 19.04.2024, 9:44

Предложения и цены весенне-летнего сезона.

В летний сезон в отечественных здравницах наблюдается небывалый ажиотаж. Вариантов санаторного отдыха в нашей стране предостаточно. Есть здравницы как премиум-класса, так и более скромные по цене варианты. Иными словами, можно подобрать на любой вкус и бюджет.

Myfin.by выяснил, сколько будут стоить путевки в санатории в мае и в начале лета, а также есть ли еще свободные номера.

«Рассвет-Любань»

Санаторий находится на территории Любанского района Минской области в сосновом бору. Здесь есть минеральный источник, целебные грязи и даже мини-бассейн с минеральной водой, имеющей концентрацию соли, аналогичную той, что в Мертвом море.

Что касается свободных номеров, в отделе бронирования ответили: на май их осталось немного. Например, с 14 мая по 3 июня можно заселиться в двухместный двухкомнатный номер. Его стоимость на двоих 262 рубля в сутки. В цену входит трехразовое питание и пять видов лечения.

С конца мая есть в наличии двухместные номера в коттедже — 82 рубля в сутки на одного человека. Но здесь нет удобств. Проживание в двухместном номере во втором корпусе — 89 рублей в сутки на одного человека.

К слову, имеются скидки на раннее бронирование: за 35 дней до заезда — 5%, за 60 дней до заезда — 10%.

«Боровое»

Находится в Витебской области (деревня Будачи), в сосновом бору на берегу красивого озера. На территории есть источник минеральной воды. Отдыхающим предлагается два вида питания: заказное меню и шведский стол. Из развлечений: прокат велосипедов, лодок, рыбалка, кинотеатр, дискотеки.

На май еще есть места. Одноместный однокомнатный номер без балкона обойдется в 183 рубля при питании «заказное меню», а при питании «шведский стол» — 193 рубля на человека. По приезде оплачивается курортный сбор — 5% от стоимости путевки.

Если вы не очень требовательны и хотите цену поскромнее, можно разместиться в номере на четвертом этаже, где мансардные окна. Но учитывайте, что лифта нет и номер совсем небольшой. Здесь есть «окошки» с 24 мая на восемь ночей. Одноместный номер — около 142 рублей в сутки.

«Альфа-Радон»

Это санаторий сегмента «люкс». Поэтому неудивительно, что цены «кусаются». Инфраструктура, питание, сервис — реально соответствуют самым высоким запросам.

В стоимость путевки включено трехразовое питание по системе «шведский стол», безлимитное посещение аквазоны, тренажерного зала и первичный прием врача-терапевта. При бронировании путевки от шести ночей лечение будет входить в стоимость, до шести ночей — нет.

Цена вопроса: проживание в номере single в конце мая стоит около 330 руб. с человека в сутки, в single plus — 347 рублей в сутки.

В конце мая путевка с проживанием в номере single plus и лечением на десять ночей обойдется примерно в 4450 рублей на человека.

Отдельно в санатории можно приобрести спа-процедуры.

«Ружанский»

Санаторий находится в Брестской области возле озера Паперня, недалеко от поселка городского типа Ружаны.

Основные профили здравницы: сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, женские половые органы и органы малого таза, костно-мышечная система, эндокринная система и органы дыхания и кровообращения.

Одноместных свободных номеров в мае почти не осталось. Но в санатории предлагают размещение на ближайший месяц в двухкомнатном семейном номере. Цена вопроса — 164 рубля в сутки с человека, с двух — 328 рублей. В стоимость входит трехразовое питание, проживание и лечение.

В июне, как проинформировали в отделе бронирования, одноместных свободных номеров почти нет. С конца июня проживание в двухкомнатном стандартном номере обойдется с человека в 177 рублей в сутки с лечением. В начале июня есть возможность разместиться в двухместном номере «стандарт плюс». Цена — 200 рублей в сутки на человека.

«Сосны»

Здравница расположена на берегу озера Нарочь, рядом красивое озеро Белое. В санатории есть много возможностей для активного отдыха. Спортинвентарь можно взять напрокат: лодки, катамараны, велосипеды, самокаты, бадминтон, дартс, мяч волейбольный, мяч футбольный и другое.

Санаторий специализируется на заболеваниях системы кровообращения, костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, нервной и мочеполовой системы. Также здесь можно просто отдохнуть и укрепить здоровье, есть короткие программы выходного дня и оздоровительные программы типа «Релакс» и «Перезагрузка».

Остановиться здесь можно в корпусах или в коттеджах. Одноместный номер в мае обойдется в 211 рублей, место в двухместном номере — 175 рублей в сутки.

С 15 июня будет другой прайс — цены выше. Одноместный — 266 рублей, место в двухместном номере — 230 рублей.

Санаторно-курортная путевка включает проживание, питание, ЛФК, массаж, бассейн, травяной оздоровительный чай и минеральную воду ежедневно, водолечение, теплолечение, электросветомагнитотерапию.

«Приднепровский»

Санаторий разместился в живописных местах Гомельской области. Имеет огромную ухоженную территорию на берегу Днепра. «Приднепровский» — это популярная бальнеогрязевая здравница Беларуси. Отметим, что на территории санатория есть магазин, кафе и бар.

В мае проживание в одноместном номере — от 110 рублей (с июня — от 125 рублей) в сутки. Место в двухместном стандартном номере — от 100 рублей (с июня — от 110 рублей) в сутки. Но нужно понимать, что если вы приехали на отдых один, то к вам в номер кого-то подселят.

Проживание в люксе «улучшенном» обойдется в 161 рубль с человека. В этом номере имеется возможность трех- и четырехместного размещения.

Как нас проинформировали в отделе бронирования, одноместных номеров нет до конца августа. По словам сотрудников, как только открывается бронирование, эти номера разбираются в первую очередь.