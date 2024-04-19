закрыть
19 апреля 2024, пятница, 9:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоит отдых в белорусском санатории?

  • 19.04.2024, 9:44
Сколько стоит отдых в белорусском санатории?

Предложения и цены весенне-летнего сезона.

В летний сезон в отечественных здравницах наблюдается небывалый ажиотаж. Вариантов санаторного отдыха в нашей стране предостаточно. Есть здравницы как премиум-класса, так и более скромные по цене варианты. Иными словами, можно подобрать на любой вкус и бюджет.

Myfin.by выяснил, сколько будут стоить путевки в санатории в мае и в начале лета, а также есть ли еще свободные номера.

«Рассвет-Любань»

Санаторий находится на территории Любанского района Минской области в сосновом бору. Здесь есть минеральный источник, целебные грязи и даже мини-бассейн с минеральной водой, имеющей концентрацию соли, аналогичную той, что в Мертвом море.

Что касается свободных номеров, в отделе бронирования ответили: на май их осталось немного. Например, с 14 мая по 3 июня можно заселиться в двухместный двухкомнатный номер. Его стоимость на двоих 262 рубля в сутки. В цену входит трехразовое питание и пять видов лечения.

С конца мая есть в наличии двухместные номера в коттедже — 82 рубля в сутки на одного человека. Но здесь нет удобств. Проживание в двухместном номере во втором корпусе — 89 рублей в сутки на одного человека.

К слову, имеются скидки на раннее бронирование: за 35 дней до заезда — 5%, за 60 дней до заезда — 10%.

«Боровое»

Находится в Витебской области (деревня Будачи), в сосновом бору на берегу красивого озера. На территории есть источник минеральной воды. Отдыхающим предлагается два вида питания: заказное меню и шведский стол. Из развлечений: прокат велосипедов, лодок, рыбалка, кинотеатр, дискотеки.

На май еще есть места. Одноместный однокомнатный номер без балкона обойдется в 183 рубля при питании «заказное меню», а при питании «шведский стол» — 193 рубля на человека. По приезде оплачивается курортный сбор — 5% от стоимости путевки.

Если вы не очень требовательны и хотите цену поскромнее, можно разместиться в номере на четвертом этаже, где мансардные окна. Но учитывайте, что лифта нет и номер совсем небольшой. Здесь есть «окошки» с 24 мая на восемь ночей. Одноместный номер — около 142 рублей в сутки.

«Альфа-Радон»

Это санаторий сегмента «люкс». Поэтому неудивительно, что цены «кусаются». Инфраструктура, питание, сервис — реально соответствуют самым высоким запросам.

В стоимость путевки включено трехразовое питание по системе «шведский стол», безлимитное посещение аквазоны, тренажерного зала и первичный прием врача-терапевта. При бронировании путевки от шести ночей лечение будет входить в стоимость, до шести ночей — нет.

Цена вопроса: проживание в номере single в конце мая стоит около 330 руб. с человека в сутки, в single plus — 347 рублей в сутки.

В конце мая путевка с проживанием в номере single plus и лечением на десять ночей обойдется примерно в 4450 рублей на человека.

Отдельно в санатории можно приобрести спа-процедуры.

«Ружанский»

Санаторий находится в Брестской области возле озера Паперня, недалеко от поселка городского типа Ружаны.

Основные профили здравницы: сердечно-сосудистая система, опорно-двигательный аппарат, женские половые органы и органы малого таза, костно-мышечная система, эндокринная система и органы дыхания и кровообращения.

Одноместных свободных номеров в мае почти не осталось. Но в санатории предлагают размещение на ближайший месяц в двухкомнатном семейном номере. Цена вопроса — 164 рубля в сутки с человека, с двух — 328 рублей. В стоимость входит трехразовое питание, проживание и лечение.

В июне, как проинформировали в отделе бронирования, одноместных свободных номеров почти нет. С конца июня проживание в двухкомнатном стандартном номере обойдется с человека в 177 рублей в сутки с лечением. В начале июня есть возможность разместиться в двухместном номере «стандарт плюс». Цена — 200 рублей в сутки на человека.

«Сосны»

Здравница расположена на берегу озера Нарочь, рядом красивое озеро Белое. В санатории есть много возможностей для активного отдыха. Спортинвентарь можно взять напрокат: лодки, катамараны, велосипеды, самокаты, бадминтон, дартс, мяч волейбольный, мяч футбольный и другое.

Санаторий специализируется на заболеваниях системы кровообращения, костно-мышечной системы, органов дыхания, пищеварения, нервной и мочеполовой системы. Также здесь можно просто отдохнуть и укрепить здоровье, есть короткие программы выходного дня и оздоровительные программы типа «Релакс» и «Перезагрузка».

Остановиться здесь можно в корпусах или в коттеджах. Одноместный номер в мае обойдется в 211 рублей, место в двухместном номере — 175 рублей в сутки.

С 15 июня будет другой прайс — цены выше. Одноместный — 266 рублей, место в двухместном номере — 230 рублей.

Санаторно-курортная путевка включает проживание, питание, ЛФК, массаж, бассейн, травяной оздоровительный чай и минеральную воду ежедневно, водолечение, теплолечение, электросветомагнитотерапию.

«Приднепровский»

Санаторий разместился в живописных местах Гомельской области. Имеет огромную ухоженную территорию на берегу Днепра. «Приднепровский» — это популярная бальнеогрязевая здравница Беларуси. Отметим, что на территории санатория есть магазин, кафе и бар.

В мае проживание в одноместном номере — от 110 рублей (с июня — от 125 рублей) в сутки. Место в двухместном стандартном номере — от 100 рублей (с июня — от 110 рублей) в сутки. Но нужно понимать, что если вы приехали на отдых один, то к вам в номер кого-то подселят.

Проживание в люксе «улучшенном» обойдется в 161 рубль с человека. В этом номере имеется возможность трех- и четырехместного размещения.

Как нас проинформировали в отделе бронирования, одноместных номеров нет до конца августа. По словам сотрудников, как только открывается бронирование, эти номера разбираются в первую очередь.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников
Главный итог атаки Ирана на Израиль
Главный итог атаки Ирана на Израиль Леонид Невзлин
День космонавтки
День космонавтки Ирина Халип