В Орше пенсионерка поверила, что звонит ее внучка, и отдала мошенникам крупную сумму 4 19.04.2024, 9:50

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Часть денег успели заблокировать.

В Орше сотрудники милиции задержали курьера телефонных мошенников, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию обратилась 83-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала, что ей под видом внучки позвонила женщина и сообщила, что совершила ДТП. За непривлечение к уголовной ответственности она попросила передать курьеру около восьми тысяч рублей.

Сотрудники милиции установили личность курьера и задержали его. Им оказался 22-летний безработный местный житель, который нашел подработку в мессенджере. Похищенные средства парень успел перечислить на указанный куратором счет.

«Однако благодаря своевременному обращению потерпевшей в милицию и появившейся у правоохранителей возможности приостанавливать подозрительные операции часть денег успели заблокировать. В дальнейшем их вернут законной владелице», — рассказали в МВД.

Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.