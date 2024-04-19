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«Будем строить паром»

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  • 19.04.2024, 10:22
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«Будем строить паром»

Жители Хойников активно борются с коммунальщиками.

После первого настоящего весеннего дождя жители нескольких многоквартирных домов в Хойниках не смогли выйти во дворы, не промочив ноги, сообщает «Флагшток».

17 апреля в местном чате «диалога с властью» горожанка опубликовала фото с пояснением:

«Вот так выглядит дорожное покрытие по ул. Колесника 17А. Чтобы выйти из подъезда после дождя, по-видимому, будем строить паром. Неоднократно писали и звонили с просьбой сделать дорогу, но результата совсем нет. Несколько раз проводилось грейдирование, но стало еще хуже. Убедительно просим принять меры и произвести качественный ремонт дорожного покрытия».

Вскоре появилось сообщение от жительницы соседнего дома:

«Прошел первый дождик после «работы» грейдера. Теперь возле дома Колесника 11А образовалась не то что лужа, а целое озеро длиною в весь дом. Все бы ничего, но эта дорога ведет в садик № 4. Во дворе еще и отсутствует освещение в темное время суток».

И следом — аналогичное сообщение от еще одной соседки:

«Колесника 15А — та же проблема. Нет освещения от слова совсем. Ну и конечно же проезжая часть дворовой территории — как и на Колесника 17А».

Ответ чиновников на жалобы местных жителей не удивил. Со ссылкой на КЖУП «Хойникский коммунальник» админ чата сообщил, что по всем заявленным адресам «ремонт дворовой территории не вошел в план текущего ремонта на 2024 год — при выделении дополнительного финансирования будет рассмотрен вопрос по ремонту проезжей части дворовой территории».

Вопрос пользователя чата «Что делать детям, которые идут в сад? Может хоть эту яму засыпать можно?» остался без ответа — видимо, его посчитали риторическим. А насчет отсутствия освещения горожанам сказали обращаться в диспетчерскую службу 115.

Чуть ранее появлялся еще один вопрос, касающийся благоустройства:

«Нельзя ли сделать тротуар от «Милкавиты» до хлебозавода по левой стороне? Во-первых, там ни одного фонаря нет, а во-вторых, приходится в темное время суток идти по проезжей части».

Ответ оказался стандартным: «Выполнение работ по устройству тротуара включить в план на 2024 год не представляется возможным из-за отсутствия источников финансирования».

Кстати, на аналогичную проблему с ямами на дорогах жаловались и в Речице — там тоже после дождя образовались огромные лужи.

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