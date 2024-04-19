В Беларуси снова выпал снег
- 19.04.2024, 10:57
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В Витебске — метели.
Белорусская погода не перестает удивлять. Вот сегодня утром в Могилеве шел снег. Пусть и недолго, но могилевчане успели заполнить соцсети фотографиями и роликами с ироничными подписями, отмечает «Онлайнер».
«Пошла жара», «19 ноября… ой, 19 апреля», «У природы нет плохой погоды» — ну, что еще остается, кроме как смеяться снегу в лицо и показывать, что мы его не боимся.
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А это уже Витебск — выглядит все как будто намного серьезнее. Судя по присланным читателями отчетам, в городе самая полноценная зима с метелью и всем прилагающимся.