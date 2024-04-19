Белорус Владислав Колячонок будет играть за хоккейный клуб из штата Юта 19.04.2024, 11:19

Владислав Колячонок

Уже в следующем сезоне.

22-летний белорусский защитник Владислав Колячонок в чемпионате-2024/25 станет защищать цвета клуба, который будет расквартирован в штате Юта, сообщает betnews.by.

Речь, правда, идет не о смене клубной прописки нашего хоккеиста, который имеет контракт с «Аризоной», а о перебазировании самого участника НХЛ в соседний штат, который расположен чуть севернее.

Отмечается при этом, что все соглашения игроков будут действительны. Кроме того, клуб, который станет правопреемником «Аризоны», но будет иметь новое название, сохранит за собой все драфт-пики предшественника.

B нынешнем сезоне НХЛ у Колячонка 5 матчей и 4 (1+3) бомбардирских балла за «Аризону».