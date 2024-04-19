Россияне разграбили дом «героя СВО» из Бурятии 21 19.04.2024, 12:04

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Украли даже унитаз.

Пока житель Бурятии зарабатывал себе на военных преступлениях в Украине, неизвестные разграбили его хозяйство и угнали автомобиль.

На это он пожаловаться кремлевским пропагандистам, сообщает nv.ua.

Более того, на одном ограблении «благодарные сограждане» не остановились и уже после того, как силовики опечатали место преступления, наведались туда еще раз.

This is just brilliant. A resident of Buryatia in Russia, which is some 7,000 km from Ukraine, went to the war, and upon returning home he found that his house had been completely cleaned out by robbers who even stole his toilet.



Now he wonders: he went to war in a foreign… pic.twitter.com/oAKWjRGFye — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) April 18, 2024

«Разруха. Все разбросали. Теплый пол весь повырывали. Блок с него сняли, вырезали. По большому счету не осталось почти ничего. Самый дорогой ущерб — это был автомобиль, дизельный генератор, дизельная пушка, то есть весьма дорогая. На нашем же участке есть у нас пристройка. В ней много инструментов рабочих находилось, дорогих тоже, качественных. Тоже это все вынесли. Но вынесли уже, когда залезли они сюда повторно. То есть уже после следователей, после всего. Когда мы это уже запечатали обратно», — рассказал оккупант.

Еще более ироничным в этой истории выглядит то, что грабители лишили его одной из самых желанных вещей для любого российского захватчика.

«Даже до смешного. Они сняли унитаз. То есть — зачем? Для чего? Где мораль? То есть я убываю добровольцем на СВО (войну РФ против Украины), то есть я воюю в чужой стране. Я на чужой земле буквально кровь свою проливал за свой народ, за свою республику. То есть за жителей нашей Бурятии. А по возвращению оттуда я обнаруживаю, что у меня вскрывают дом, угоняют машину. То есть — где мораль?», — пожаловался россиянин.