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В Минске на проспекте Дзержинского Geely столкнулся с BMW

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  • 19.04.2024, 12:20
  • 1,076
В Минске на проспекте Дзержинского Geely столкнулся с BMW

Видео.

В Минске на пересечении улицы Уманской с проспектом Дзержинского сегодня произошла авария. По словам очевидцев, движение было затруднено в обе стороны.

По предварительной информации ГАИ Минска, около 15:15 64-летний водитель на Geely, двигаясь по Уманской, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю BMW, двигавшемуся во встречном направлении, из-за чего автомобили и столкнулись. В ДТП никто не пострадал.

В редакцию «Онлайнера» прислали видео с регистратора, на котором хорошо видно, как произошло столкновение.

Кроме того, момент удара попал и на камеру видеонаблюдения, находящуюся в том районе:

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