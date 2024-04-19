НЛО, который начали снимать на видео, внезапно сорвался с места и улетел прочь 19.04.2024, 12:48

иллюстративное фото

Видео из Австралии попало в Сеть.

Жители Мельбурна (Австралия) просто не могли не обратить внимание на странный светящийся объект в небе.

Этот НЛО завис на одном месте примерно на 10 минут и не был похож ни на один из известных очевидцам земных летательных аппаратов. Но подлинная интрига началась в тот момент, когда люди решили запечатлеть странную аномалию на видео.

НЛО как будто «понял», что его снимают, и отреагировал на то, что его рассекретили — светящаяся точка сорвалась с места и, развив приличную скорость, скрылась с глаз долой.

Зрителей, посмотревших получившийся видеоролик, также удивил тот факт, что НЛО летел очень близко к жилым домам. И, кстати, странно то, что пока больше никто из жителей Мельбурна не выступил с заявлением о том, что также наблюдал подобную диковину.