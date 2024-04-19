В Беларуси продавец исчез с предоплатой после того, как покупатель передумал брать авто 19.04.2024, 13:46

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фото с сайта ABW.BY

Дело было в Бресте.

Можно ли получить обратно предоплату за автомобиль, если отказался от его покупки? Вот реальная история, которая опубликована в банке судебных решений.

Если кратко, ответ такой: можно и даже реально взыскать проценты.

Дело было в Бресте. Мужчина просматривал объявления о продаже автомобилей на одном из сайтов, и ему приглянулся автомобиль стоимостью $16 000. Позвонил продавцу.

Тот попросил перечислить предоплату в счет стоимости автомобиля в размере 500 белорусских рублей на банковский счет своей супруги, что покупатель и сделал. Однако после осмотра автомобиля покупатель решил, что он не будет покупать этот автомобиль, в материалах дела автомобиль называют «спорным», пишет abw.by.

Покупатель требовал от продавца вернуть ему предоплату, однако продавец попросту перестал выходить на связь, на сообщения не отвечал и деньги не вернул.

Пришлось составить иск в суд

Покупатель автомобиля обратился в милицию, но ему объяснили, что это вопрос гражданско-правовых отношений. Покупатель составил иск в суд. Он просил взыскать в его пользу 500 рублей «неосновательного обогащения» и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 12 рублей 46 копеек, а также госпошлину за подачу иска в суд.

Впрочем, в суде жена продавца с иском согласилась. На основании статей 366, 971-976 Гражданского процессуального кодекса Беларуси суд Московского района Бреста удовлетворил иск.

В итоге в пользу покупателя автомобиля взыскали:

- 500 рублей неосновательного обогащения;

- 12 рублей 46 копеек – проценты за пользование чужими денежными средствами;

- 80 рублей – госпошлина за подачу иска в суд.

Итого: 592 рубля 46 копеек.

Видимо, в этом случае покупателю автомобиля было на руку то, что предоплату он внес на банковский счет и таким образом смог доказать передачу денег. Но так бывает далеко не всегда.