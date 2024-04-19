Скабеева признала, что занимается пропагандой за деньги 19.04.2024, 13:50

1,690

И выдала нюансы работы на Кремль.

Российская пропагандистка Ольга Скабеева неожиданно разоткровенничалась по поводу своей работы на кремлевский режим.

В частности, выступая на форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт», она признала, что занимается «агрессивным навязыванием» позиции своего диктатора Владимира Путина.

«Что плохого в пропаганде? Не стоит стесняться этого слова» — Ольга Скабеева



Пропагандистка выступила на всероссийском форуме «Курс молодого бойца. Информационный фронт». Его организовало Российское военно-историческое общество в городе Кременки Калужской области. Мероприятие… pic.twitter.com/HbK0C1ynyx — ЭХО (@echofm_online) April 19, 2024

«Совершенно не стоит стесняться этого слова. Что плохого в пропаганде? И чем более сложные времена мы с вами переживаем, тем в большей степени информация становится поляризированной, и в большей степени она преследует те или иные интересы. Объективной информации не существует. Есть только информация, за которую, к сожалению, кто-то заплатил. И, если мы с вами считаем себя патриотами, то лучше работать на государство… Пусть даже и агрессивным навязыванием интересов твоей страны, интересов именно твоего государства», — заявила Скабеева, не упомянув при этом, что ключевую роль в ее работе занимает откровенное вранье.