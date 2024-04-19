Закрытая каста: эксперт объяснил, как потеря пилотов Ту-22М3 ударит по РФ 19.04.2024, 15:29

1,664

Стоимость их обучения эквивалента самому самолету.

В России пилоты стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 считаются важными и редкими специалистами, поэтому потеря даже одного из них может стать невосполнимой утратой для вооруженных сил. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Он также высмеял заявление российских властей о том, что техническая неисправность стала причиной авиакатастрофы.

«Скорее всего птица в двигатель попала. Ну видно же, что двигатель горит-палае! Точно какой-то баклан или чайка залетали. Причем, как эксперт, смею заявить, что залетали парно, но первым был баклан», — пошутил Коваленко.

Он также обратил внимание на то, что четвертый член экипажа самолета была найден мертвым.

«Четвертый член экипажа Ту-22М3, сегодня утром неожиданно для себя осознавшего всю бренность бытия, через законы тяготения, был найден в лесопосадке Ставрополья с явно оборвавшимся тромбом. По всей видимости, сердце члена не выдержало зрелища падающего пепелаца, а особенно, личного присутствия оного в нем», — пишет Коваленко.

Коваленко обратил внимание на то, что члены экипажа подобных самолетов очень ценны для российского командования.

«Отдельно отмечу, что члены на такие самолеты на вес золота. Пилот Ту-22М3 это отдельная каста среди российских пилотов, закрытая и немногочисленная. А потому, потеря даже одного такого члена экипажа это болезненная и порою невосполнимая утрата, поскольку подготовка такого экипажа, порою, стоит как сам самолет», — добавил Коваленко.